Son Dakika Haberleri: Yeni Başkan Makamında Rakip Adayı ve İlçe Teşkilatını Ağırladı

Yeni Başkan Makamında Rakip Adayı ve İlçe Teşkilatını Ağırladı

52 dakika önce

Cumhur ittifakı AK Parti Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'a seçimlerde yarıştığı CHP Akseki Belediye Başkan Adayı Erdoğan Erdoğan ve ilçe teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni Başkan Makamında Rakip Adayı ve İlçe Teşkilatını Ağırladı, System.String[]
Cumhur ittifakı AK Parti Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'a seçimlerde yarıştığı CHP Akseki Belediye Başkan Adayı Erdoğan Erdoğan ve ilçe teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP ilçe teşkilatının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özkan, seçimlerin bittiğini ve artık Akseki için çalışma vakti olduğunu söyledi. Kendisi gibi rakiplerinin de seçim süreci boyunca Akseki'yi konuştuğunu ve ilçe için yapılması gerekenleri dile getirdiğini vurgulayan Özkan, "İnşallah Akseki için en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız. Her zaman öneri ve eleştirileri dikkate alacağız. Bizim tek meselemiz Akseki halkına hizmet etmektir." dedi.

CHP Belediye Başkan Adayı Erdoğan Erdoğan ise Akseki için yapılan tüm hayırlı çalışmanın yanında olacaklarını ve işleri takip edeceklerini belirtti. CHP İlçe Başkanı Selahattin Göğüş'de seçim sonuçlarının ve yeni yönetimin ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:36 Kaynak: İHA

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