Yeni başkan Şaban Bozdemir oldu
1 saat önce
Genel kurulda adı "Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği" olarak değişen BUMİAD'da, başkanlık görevini de Şaban Bozdemir üstlendi.
Genel kurulda adı "Bursa
Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği" olarak değişen BUMİAD'da, başkanlık görevini de Şaban Bozdemir üstlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20
Müziğe Ara Vererek Zeytinyağı Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi
İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu