Son Dakika Haberleri: Yeni başkan Şaban Bozdemir oldu

Yeni başkan Şaban Bozdemir oldu

1 saat önce

Genel kurulda adı "Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği" olarak değişen BUMİAD'da, başkanlık görevini de Şaban Bozdemir üstlendi.

Yeni başkan Şaban Bozdemir oldu, System.String[]
Genel kurulda adı "Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği" olarak değişen BUMİAD'da, başkanlık görevini de Şaban Bozdemir üstlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20 

Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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