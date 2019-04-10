Son Dakika Haberleri: Yeni Başkan Seçer, İlk Ziyaretini Vali Su'ya Gerçekleştirdi

Yeni Başkan Seçer, İlk Ziyaretini Vali Su'ya Gerçekleştirdi

37 dakika önce

MERSİN (İHA) – 31 Mart yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya gerçekleştirdi.

Yeni Başkan Seçer, İlk Ziyaretini Vali Su'ya Gerçekleştirdi, System.String[]
MERSİN (İHA) – 31 Mart yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya gerçekleştirdi.

Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Su tarafından makam kapısında karşılanan Başkan Seçer, Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra makama geçen Seçer, Vali Su'ya çinili bir hediye taktim etti.

Vali Su, kabulde yaptığı konuşmada, seçimlerin Mersin'de huzur içinde tamamlandığını ve Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Su'ya teşekkür eden Seçer de ilk ziyaretini Vali Su'ya yaptığını, bir acı kahvesini içerek, Mersin üzerine sohbet edeceklerini söyledi. 31 Mart seçimlerinin, Su'nun da söylediği gibi Mersin'de kimsenin burnu kanamadan tamamlandığını ifade eden Seçer, "Ufak tefek münferit olaylar olmuştur. Bunlar bu süreç içinde yaşanabilir. Sonuç itibariyle önümüzdeki 5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin halkının iradesiyle Mersin'e hizmet etme imkanı buldum. Tabi bunu hep beraber yapacağız. Başta Sayın Valim ve diğer kurumlarla beraber Mersinimize hizmet etme aşkıyla çalışacağız. Bizler ve Valim, Mersin için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:53 Kaynak: İHA
Vahap Seçer, Mersin, Güncel
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