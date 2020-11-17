Yeni Başkan Toraman oldu - Son Dakika

Erzurum Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanlığının yeni Başkanı Tamer Toraman oldu.

Erzurum Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanlığının yeni yönetimi belli oldu.

Yol İş 1 Nolu Şube Başkanı Tamer Toraman, Şube Genel Sekreteri Ahmet Yılmaz, Şube Mali Sekreteri Adem Teymur, Şube Teşkilat Sekreteri Yunus Demir, Şube Eğitim Sekreteri Hikmet Çavuşoğlu atandı.

Erzurum Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Ömer Karaca'nın hayatının kaybetmesi kendilerini çok derinden üzdüğünü ifade eden Erzurum Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanlığının Başkanı Tamer Toraman, devir aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Toraman, "İşçi kardeşlerimizin bizlere vereceği yetki ve görevle, çalışmalarımıza ve mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birlikte çalışmak, birlikte koşturmak, beraber yorulmak, beraber sevinip ve beraber üzülmek için bu göreve talip oldum. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar anlayışını ilke edinmiş bir yönetimi temsil edeceğiz. Görevde bulunduğumuz süre zarfında yapacağımız hizmetlerin birer teminatı olacak. Aynı amaç doğrultusunda ilerlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Görevde bulunacağım dönem içerisinde çalışan işçi kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek ve çözümü peşinde koşturmak adına önemli atılımlar yapacağız. Devir aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak adına canla başla çalışacağız." dedi. - ERZURUM