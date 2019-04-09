Son Dakika Haberleri: Yeni Başkanın İlk İcraatı Tabelayı Değiştirmek Oldu

Yeni Başkanın İlk İcraatı Tabelayı Değiştirmek Oldu

54 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk icraat olarak belediyenin girişinde bulunan tabelayı değiştirdi.

Yeni Başkanın İlk İcraatı Tabelayı Değiştirmek Oldu, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk icraat olarak belediyenin girişinde bulunan tabelayı değiştirdi.

5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Burhanettin Kocamaz'dan başkanlığı alan CHP'li Vahap Seçer, belediyede değişim yapmaya başladı. Dün mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Seçer, belediyenin birçok yerinde değişiklikler yapıyor. Seçer'in en dikkat çeken değişikliği ise belediyenin giriş kapısına yaptırdığı tabela oldu.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi giriş kapısının üstünde ve yanında bulunan "Rüşvet alan da, veren de cehennemdedir" hadisi ile "Rüşvet bu kapıdan içeri giremez" sözlerinin yazılı olduğu tabelaları söktüren Seçer, onların yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" yazılı tabelayı astırdı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:03 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Kocamaz, Vahap Seçer, Mersin, Güncel
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