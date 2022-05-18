Yeni başlayanlar için "Oyuncu Sözlüğü" - Son Dakika
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Yeni başlayanlar için "Oyuncu Sözlüğü"

18.05.2022 16:35
Yeni başlayanlar için "Oyuncu Sözlüğü"

Oyuncu terimleri oyuna yeni başlayanlar için her zaman zor olmuştur. Playstation ise bu durumu "Gamer Dictionary" ile çözmek istiyor.

Konsol ve bilgisayar oyunlarını herkes sever. Ancak ya oyun içinde kullanılan terimler? Özellikle dışarıdan bakıldığında oyuncuların kullandığı bazı terimler oldukça anlamsız gelebilir. Yeni başlayanlar için zaman zaman can sıkıcı olan bu durumlar için PlayStation, "Oyuncu Sözlüğü" çıkardı.

Oyun içi terimler artık bilinmez değil!

Eğer oyun dünyasına hakim değilseniz, oyuncu arkadaşlarınızın muhabbetlerini anlamamanız oldukça normal. Her oyunda farklı terimler, durumlar ve karakterler sizleri bekliyor olacak. Bu durum oyuna yeni başlayanlar için korkutucu bir hal alabilir.

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Bu sorunu farkeden PlayStation, oyuna yeni başlayanlar için jargonu öğretecek yeni bir sözlük ortaya koydu. Şirket yeni sözlük ile oyuna yeni başlayanların ya da başlamak isteyenlerin sorunlarına çare olmak hedefinde.

Yeni başlayanlar için

Sözlük, oyunlara özel 100'den fazla kelime, kelime öbeği ve kısaltmayı içerisinde barındırıyor. Alfabetik bir sıralamaya sahip olan sözlük yeni başlayanların yanı sıra oyun dünyasına aşine kişilerin de işine yarayacaktır.

"Hit Box", "Judder" ve "I-Frames" gibi terimlerin anlamlarını içerisinde barındıran sözlük "gank" ve "noob" gibi oyun içerisinde çok kullanılan ifadelere de açıklık getiriyor. Ayrıca "GPU", "K/D" ve "OP" gibi kısaltmalar oyun içerisinde kullanılan kısaltmalar da yine bu sözlükte kendisine yer bulmuş.

Yeni başlayanlar için

Günümüzde birçok oyun çeşidi var. Bu oyunlar ise çeşitlerine göre bazı kısaltılmış adlandırmalara sahip. Playstation'ın sözlüğünde bu oyun kısaltmalarına yer verilmiş durumda. Bundan böyle "ARPG", "CRPG" ve "JRPG" arasındaki farkları bu sözlükten öğrenebileceksiniz.

PlayStation'un böyle bir girişimde bulunması oldukça güzel. Her ne kadar bu sözlük içeriğinde bazı kelime ve kısaltma açıklamaları yer almasa da ilerleyen aşamalarda sözlüğün kapsamının genişletilmesini bekliyoruz. Sözlüğün şimdilik sadece İngilizce olduğunu da hatırlatalım.

Peki siz PlayStation'un yeni "Oyuncu Sözlüğü" hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Playstation, oyunlar, Güncel, Son Dakika

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