YENİ BAŞLAYANLARA LGS REHBERİ - Son Dakika

Ülkemizdekaidedir, nesiller değişir; fakat sınavlardeğişmez. Eğitime adım attınız, hop al sana sınav. İlkokuldan, liseye kadar birçok sınavdan geçersiniz. Hemen hemen hayatımızın her döneminde sınavlar olur ve hep olacak. Ne yazık ki, buna hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz kısa sürede adapte olurlarsa daha iyi olacak. Atalarımızın dediği gibi, ''Erken kalkan yol alır'' sevgili arkadaşlar LGSile ilgilisizlere bilgiler vereceğim. Sınavda, işinize yarayacak, vermiş olduğum bilgiler. Haydibakalım kalemi kağıdı hazırlayın. Not alalım.Bunun için not almayı alışkanlık haline getirelim.

LGS nedir

Birçoğunuz biliyor ama yine de söylemekte fayda var. LGS' ninaçılımıLiselere giriş sınavı.Sekizlerinyeni stres testi. Ülkemizde Ortalama 4 yıl da birsınav değişir.LGS denönce TEOGondan önce SBS, 2000 ile 2021 arasında 5 kez sınav sistemi değişti. Her değişimde konular, derslerin puan ağırlıkları değişti. Her Birinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler mağdur oldular. Hepsinde de farklı bir sistem ve soru tipi vardı. Öğrenciler çok yoruldu. Sınavların değişmesi sadece öğrenciler değil, velileri de öğretmenleri dezora soktu. Düşünün kısa sürede değişen sınav sistemi ve bu sisteme alışmak, sonra öğrencileri adapte etmekbu konu çok su götürür neyse. Değerli arkadaşlar, değişen sınavları içerisinde ne yazık ki en zor olanı LGS oldu. 5, 6 ve 7. sınıflarda görmediğiniz soru tipleri, tamamen farklı birsınav. Bu sınavda ki soru tipleri hem uzun hem de kolay değil, çünkü daha önce bu soru tiplerini görmediniz. Çözmeye alışkın değilsiniz. Peki nedenbu kadar zor diyesorduğunuzuduyar gibiyim. Sevgili öğrenciler, sınava girenlerin sayı geçen sene 1milyon 300BİN kişi sayıçok yüksek her yıl bu sayıya yakın öğrenci sınava giriyor.Bu durumdaiyi hazırlananöğrenci istediği liseyi kazanabiliyor. Durun hemen korkmayın, yelkenleri indirmeyin. Programlı çalışıldığınızda halledilemeyecek bir sınav değil.

*#*1974* *2005*#*

Hep duyarız, kitap okumanın öneminden bahsedenlerden,uzun uzadıya anlatanlardan gerçektende kitap okumak bu kadar önemli mi? Evet genç adam, ne anlatsak az olur. Kitap okumak, kişin anlayış kabiliyetini geliştirir. Kitap okudukça, daha hızlı anlarsınız ve hızlıdüşünürsünüz. Okumak ve hızlı karar vermek, o kadar önemli ki; LGS de seni bir adım öne geçirecek. Bu önemlibilgi altını kalın kalın çizin. Soruların uzun olduğundan bahsetmiştik. Uzun sorular, öğrenci arkadaşları hep korkuttur; ama uzun soruların kolay tarafları da vardır. Cevapları içinde saklıdır, Uzun soruları kolay ve çabuk anlayabilmek için lütfen kitap okumaya önem verin LGS de kitap okumayı alışkanlık haline getirenler sınavda çok faydasını görecekler, bunu yaşayarak öğreneceksiniz.Öğrenciler için sınav süresini ayarlamak, ayrı bir problem.Kitap okuyan arkadaşlarımız süreproblemi de yaşamayacaklar. Soruların daha çabuk anlayarak daha fazla sorularazaman ayırabileceksiniz.

Kitap Gönder'de sana özel fiyatlarla tüm kitap ihtiyaçlarını hemen karşıla >> https://www.kitapgonder.com/

Seviyeye uygun kitaplar okumalı?

Hangi türde kitaplar okumalısınız venasıl seçmelisiniz? Bu Lütfen bu konuda öğretmenlerimizden yardım alalım, seviyenize uygun kitaplar için veyaMilli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği kitaplar okuyun.Lütfen faydası olmayacak, kitaplardanuzak durun.

Sınavaplanlı çalışma ve ders programı

Sevgili arkadaşlar, planlı programlı çalışmadan LGS de başarılı olamazsınız.Programlı çalışmayı, bir program yapıp tavizsiz uygulamak olarak algılamayın. Programı uzman biri ile yapmalısınız. Bu konuda okuldaki öğretmenler severek size yardımcı olacaktır. Okuldaki rehber öğretmenlerimizden irtibata geçin veberaber kendinize uygun program yapın. Her öğrencinin planın farklıdır ve kişiye özeldir, arkadaşınıza yapılan plan size uyumayabilir. Çünküöğrencinin öğrenme seviyeleri farklı, evdeki ders çalışacağınız zaman dilimi değişkendir. Bireysel planlama ve bireysel öğrenme,ders programları için önemlidir. Her öğrenci ders çalışma süreleri, soru çözme stratejileri farklıdır. Yeni çalışmaya başlayan arkadaşlara kısa süreli çalışma programı ve giderek bu sürenin arttırılması mantıklı olacaktır. Birden balıklama uzun süreli, ders çalışmaya dalmayın. Yoksa kısa sürede sınava çalışmaktan vazgeçecek ya da bıkacaksınız.

LGS Soru Bankası çözerek veriminizi hat safhaya itebilirsiniz.

LGS ders programı nasıl olmalı

İdeal bir ders programı nasıl olmalı? Ders programı yapılmadan önce sevgili arkadaşlar öncelikle planlarınızı bir kağıda yazın, yani nasıl bir program olacağına siz karar vereceksiniz. Örneğin sizin hangi saatler arası ders çalışacaksınız,hangi saatlerde uyunacakve hangi saatlerde kalkacaksınız bunlarınbelli olması gerekiyor. Sizin istediğiniz fakat LGS de başarıya ulaştıracak bir program olmalı. Bu programda belli bir süre denenecek. Eğer size uygunsa uygulamaya devam edilecek.Program uygun değilse yeniden değiştirilecek, beraber yeniden bir program yapılacak. Ta ki size uygun programa ulaşanakadar.Program akışı içerisinde yatış ve kalkış saatiniz, çok önemli çok geç yatmak, sizin sabah kalkmanızı zorlaştıracaktır. Lütfen makul saatlerde yatın. Örneğin akşam 22.30veya 23.00 hangisi size uygunsa, mutlakao saate yatakta olun. Biyolojik saatimizde oluşsun. Alışkanlık kazanana kadar zorlanacaksınız, fakat sonra uykunuz düzene girecektir.

LGS den hangi derse ne kadar çalışılmalı?

Bir öğrenci ne kadar çalışması gerektiği size bağlı, daha doğrusuhedeflerine büyüklüğüne göre bu değişir. Bu sorununcevabı nitelikli bir lise ise (fen, Anadoluliseleri)i disiplinli ve program çalışmak şarttır. Hepiniz de biliyorsunuz LGS' ye hazırlanan birçok öğrencinin hedefi nitelikli bir lise kazanmak,o zaman sınav çetin geçecek. Rakipleri geçmek için hemen harekete geçmelisiniz. Arkadaşım, programına sadıkkalarakçalışın.Sınavane kadarçalışmalı sorusunun cevabı olmadı.Sabırlı olun gençler; haftanın 6 günü ders çalışıyoruz. Bir gün size dinlenme, dinlenmek şart, yenilenmek; kendinize gelmek için 1 gün dinlenin. Bu6 günündenasıl planlayacağız. Genç adam 40 ile 60 dakika mutlaka kitap okumalıyız, bu çok önemli. Lütfen burayı atlamayın. Ders çalışma süresi olarak 40 dakika ders 10 veya 15 dakika arasında Mola verebilirsiniz. 40 dakika verimli çalışma, inanın üstesinden gelemeyeceğiniz ders ya da konu yoktur.

LGS konu anlatımı, soru bankları, testler gibi tüm kaynak kitabı ihtiyaçlarını sana özel fiyatlarla hemen karşıla https://www.kitapgonder.com/lgs

Programa hangi ders ile başlamalıyım?

Ders çalışma programı,gözünüzün önünde olmalı. Programa en sevdiğiniz dersle başlayın. size ufak bir tavsiye, en zorlandığınız dersle ilgili başlayın.Zihninizin en boş, en taze en duruolduğu zaman diliminde,zorlandığınız derslerle başlayın. Örneğin matematik ya da İngilizce öğrenciye göre değişebilir.Kolayve çabuk anladığınızı göreceksiniz.

Derslere çalışma sıralamasınasıl olmalı

Her dersten her gün soru çözmelisiniz. Yalnız, bunu başaran pek az bir öğrenci var.Şu üç dersten Türkçe, Matematik ve Fen den her gün soru çözmelisiniz, bunlarınyanındaİnkılap Tarihi, İngilizceve Din derslerinden biri yada ikisialarak 4lü5li soru çözmegrubu oluşturulabilir. Sıra olarak bir sayısal, bir sözelsırası izlenmeli. Neden bu üç dersten her gün soru çözmelisiniz. (Türkçe matematik fen) Arkadaşlar bu derslerin LGS deki her doğru cevap karşılığı 4 puandır. Diğer derslerin (İnkılap Tarihi Din Kültürü ve İngilizce) ise herdoğru soru için karşılığı 1 puandır. Dikkat 1 puan diye çalışmamazlık yapmayın. Bu hataya düşmeyin.Unutmayın LGS' ye 1 milyondan fazla her yıl öğrenci giriyor.1 puan, o kadar çokönemli kisınavda binlerce öğrencinin önüne geçmiş olursunuz. Öncelikle konuyu anladınız mı tam anlamıyla?Konuları okulda öğrenmelisiniz, öğretmenlerinize can kulağıyla dinleyin. Masanın başına oturdunuz zaman ilk okuldaki öğrendiğiniz konuyu tekrarlayarak başlayın. Tekrar ettikten sonra mutlaka o konu ile ilgili soru çözün. Konun pekişmesi için soru çözmeyi atlamayın ve üzerinden fazla zaman geçmesin. Böyle yaparsanız konu daha iyi anlaşılırve kalıcı olur. Konu tekrarı ve arkasından soruçözmek en önemli kurallardan biridir.

Soru çözerken süre ayarlanması

Sınavdaki diğer bir önemli bir nokta, soru çözme suresigireceğiniz sınavda soruları yapabilmek kadar, zamanında sınavı bitirmek de önemli. Süre iyi ayarlanmazsa heyecan ve strese girersiniz.Evdeki çalışmalarınızda süre tutarak çalışmaya devam ederseniz sınavda zorluk çekmezsiniz. Süre kontrolü de sağlanmış olacak.

Çok soru çözüyorum buna rağmen netlerim yükselmiyor

Her gün bir soru çözme hedefiniz olmalı bu hedefdüzenli olarak artmalı.Gerekirse bir çetele tutun. Testlerdeki doğru ve yanlış sayılarını değerlendirin. Sorular çözdük, Peki anlamadım sorular var m?ı Öğrenciler genelde burayı gözden kaçırıyorlar, soruları sormuyorlar. Gençleryapamadığınız sorular öğrenilmemiş demektir. Soruları irdeleyin tekrar baktığınızda hala anlamadıysanız. O konuyu tekrar bakın yine de olmuyorsa,bu soruları öğretmenlerinize sorun çekingen olmayın. Sormazsanız bir arpa boyu yol alamazsınız. Netler ya yükselmez, ya da sınırlı olur. Danışan dağ aşmış. Öğretmenler ilgili ve çalışkan öğrencileri her zaman sever ve destekler.

Dersin yanında moral ve motivasyon

İyi bir program, disiplinli bir çalışma ne kaldı geriye. Sınava adapte olmak için moral ve motivasyon… Ders çalışmak kadarmoral ve motivasyon dayüksek tutmak, sınavı kazanmak içinönemlibir olgu. Hedeflerinize kilitlenmeden başarılıolamazsınız . Bazen bu

süreçtekaramsarlığa düşeceksiniz.Bazınoktalardayardım alın.Her şeyin üstesinden gelemeyebilirsiniz.Bu bir eksiklik değil.sadece sizde değil etrafınızda herkeste olabilecek durumlar.Genç adam,senin en büyük destekçilerinden biri öğretmenlerinizonlardan destek alın.Takıldınız yerleri daha çabuk aşacaksınız.

Umut edin vehayal kurun

Hedeflerinize ulaştığınızıhayal edin göreceksinizyeniden kararlı bir şekilde ders çalışmaya başlayacaksınız ve ders çalışmak daha eğlenceli olacak. Umutlu olun karamsarlığa yer vermeyin.Umarım hayallerinizdeki liseye yerleşirsiniz. Sağlıkla kalın.