Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak - Son Dakika
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Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak

01.07.2022 15:21
Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak

Electronic Arts'ın popüler askeri FPS serisi Battlefield'ın yeni oyununda tek kişilik hikaye modunun yer alacağı belli oldu. İş ilanlarında singleplayer campaign modu için çalışan aranıyor. Görünen o ki yeni Battlefield oyunu hikaye modu içerecek.

8 Ekim 2021'de piyasaya çıkışını yapan popüler askeri FPS serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042, oyuncular tarafından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı. İnceleme puanları ve yorumları oldukça kötü olan ve başarısız bir çıkış yapan oyuna sonradan pek çok güncelleme ve zombi modu gibi yenilikler gelse de çeşitli teknik sorunlar, sunucu sorunları ve daha birçok sorunla birlikte oyuncuların beğenisini kazanamayan Battlefield 2042, sadece çok oyunculu moda sahipti.

BATTLEFIELD 2042 ZOMBİ MODU AKTİF HALE GELDİ

Bir hikaye modu olmayan Battlefield 2042, sadece online tarafa odaklanılan bir yapım oldu ancak üzerine en çok yorulan bu konuda da istenileni sağlayamadı. 128 kişilik savaşlar yapılabilse de multiplayer modu oyuncuların beklentilerini karşılayamadı.

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Electronic Arts'ın açmış olduğu iş ilanına göre yeni Battlefield oyununun tek kişilik hikaye modu için Battlefield'ın temel ilkelerini benimseyen bir tasarım direktörü aranıyor. Yeni aranan tasarım direktörü Halo'nun yapımında yer alan önemli isimlerden olan Marcus Letho tarafından yönetilen Seattle stüdyosunda çalışacak.

EA, bu pozisyon için 10 yıllık bir büyük ekip tecrübesi istiyor. Bu iş ilanından da anlayabileceğimiz üzere yeni Battlefield oyununda üzerine yoğunlaşılacak bir tek kişilik hikaye modu yer alacak.

Electronic Arts, Battlefield 2042'de tek kişilik campaign modu koymadı ve sonuçlar beklentilerinin altında kaldı. Bu sebepten dolayı yeni oyunda güçlü bir hikaye modu görmemiz muhtemel. Sizler yeni Battlefield oyununda yer alacak

Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak
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Kaynak: SaveButonu

Battlefield, EA Sports, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak - Son Dakika
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