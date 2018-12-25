Yeni Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşurken İYİ Parti'nin bazı illerin Belediye Başkan adaylarını da açıkladı. Bazı illerin belediye başkan adayları şu şekilde:
"Prof. Dr. Atakan Aksoy Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ümit Bahtiyar Denizli
Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Erzurum
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mahmut Uykusuz
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Eski Çankırı
Belediye Başkanı nam-ı değer 'Baba Raif' Raif Oktay
Çankırı Belediye Başkan adayı, Ümit Özkan Nevşehir
Belediye Başkan adayı, Setter Kaya Kars
Belediye Başkan adayı, Mahir Yılmaz Kırıkkale
Belediye Başkan adayı, Muhammed Gür Uşak
Belediye Başkan adayı, Davut Çuhadar Osmaniye
Belediye Başkan adayı, Mustafa canlı Gümüşhane
Belediye Başkan adayı."
DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ ZULÜM
Akşener, Doğu Türkistan
'da camilerin yıkıldığını söyleyerek, "Doğu Türkistan'da Türk ailelerin yanına zorla Çinli erkekler yerleştiriliyor. Feryad ediyorum. Milyonlarca Türk arındırma kamplarında, Türk ve İslam karşıtı propagandaya maruz kalıyor. Ama devleti yönetenlerden ses yok. O çocuklar bizim çocuklarımız. O kızlar bizim namusumuz. O annelerin, babaların gözyaşları bizim kanayan yaramız. İşte 11 Uygur
Türk'ü iki aydır havaalanında tutuluyor" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI"
Akşener, "Milli duruş, milli şuur ister. Yunanistan
'dan gelen tehdide sessiz kalan, milli duruştan bahsedemez. Yunan Genelkurmay Başkanı yürek yemiş gibi Türkiye
'yi tehdit etmeye başladı. Haddini bildiren yok. Senin Turizm Bakanı işgal altındaki o adalara, Yunan Adası diye tur düzenliyorsa ve senden tek bir laf çıkmıyorsa, o hadsiz Genelkurmay Başkanı'nın ağzını kim büzecek."
(İHA)