Son Dakika Haberleri: Yeni Belediye Başkanından Örnek Davranış

Yeni Belediye Başkanından Örnek Davranış

24 dakika önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den örnek davranışa imza atarak tebrik çiçeği yerine burs verilen derneğe bağış istedi.

Yeni Belediye Başkanından Örnek Davranış, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den örnek davranışa imza atarak tebrik çiçeği yerine burs verilen derneğe bağış istedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı yazılı açıklamayla önemli bir duyuruda bulundu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir Açıklamasında; "31 Mart yerel seçimleri sonucunda siz değerli hemşehrilerimizin kıymetli oylarıyla Niğde Belediye Başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım.

Tarafıma kutlama ve tebrik amaçlı olarak çiçek gönderecek hemşehrilerimin ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilerimize burs olarak katkı sağlamak amacıyla Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Niğde Kültür Eğitim gelişim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin Kuveyt Türk Bankası nezdindeki (TR520020500009369137500001) no'lu hesabına veya Belediyemiz Beyaz Masa Biriminde makbuz karşılığında bağışta bulunmasını önemle rica ederim" dedi - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:00 Kaynak: İHA

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