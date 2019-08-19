Son Dakika Haberleri: Yeni belediye başkanları görevlendirildi
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Yeni belediye başkanları görevlendirildi

1 saat önce

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

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Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
(İHA)
Basri Güzeloğlu, Mustafa Yaman, Diyarbakır, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
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