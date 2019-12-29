Yeni Belediye Binası'nda tarihi rölyef - Son Dakika

Tankut Öktem'in koruma altındaki Gemlik rölyefi, AVM önündeki yerine yerleştirildi.



Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan, uzun yıllar yıkılan Gemlik Belediyesi girişinde sergilenen ve daha sonra koruma altına alınan rölyef, düzenlenen törenle önümüzdeki aylarda Gemlik Belediyesi olarak hizmet vermeye başlayacak alışveriş merkezi girişine yerleştirildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Rölyefi yeni yerine yerleştirilmesiyle ünlü heykeltıraşa karşı vefamızı göstermiş olduk. Belediye binamız olacak yapıya, Gemlik'in meydanına, başköşemize astık. Bu kentin, bir zamanlar farklı bir yer olduğunu görmesine olanak sağlayacak" dedi.



Türkiye'nin yerli otomobilinin Gemlik'te yapılacak olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Başkan Sertaslan, "Gemlik'te 126 fabrikamız, dört limanımız, Türkiye'nin en gelişmiş illerine rakip olacak güçlü bir ekonomimiz var. Türkiye'nin ilk beş yüzüne giren beş fabrikamız var. Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü'nü yapan firma bizim sınırlarımızda. Çok güçlüyüz ve üzerine bir tane daha koyduk" dedi.



Gemlik Belediyesi olarak yerli otomobil konusunda fabrikanın ilçede olmasından büyük memnuniyet duyarak aynı zamanda büyük sorumluluklarının olduğunu kaydeden Başkan Sertaslan "Bütün bu memnuniyet yanında ciddi noktaları da inceliyoruz. Kentimizi bu süreçte iyi hazırlayamazsak problem yaşarız. İş arayan hemşerilerimizin kurulacak fabrikada çalışmasına olanak sağlamak için girişimlerimiz olacak. İnsanlarımızı hazırlamak istiyoruz. Gemlik'te yaşayan hiç kimse bu çalışmaya siyasi parti penceresinden bakmamalı. Siyasi kaygılarla kısır çekişmelerle vakit kaybedersek fabrika kurulduğu zaman içinde çıkılamaz bir durumla karşı karşıya gelebiliriz" şeklinde konuştu.



Açılışta konuşan Tankut Öktem'in kızı Pınar Öktem Doğan, rölyefin seksenli yıllarda yapıldığını ve üzerinde bulunan yüzlerin, Tankut Öktem'in atölyesine gelen çevre halkının yüzleri olduğunu söyledi. - BURSA