Yeni belediye binasına hizmete açıldı - Son Dakika
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Yeni belediye binasına hizmete açıldı

6 saat önce

2010 yılında yapımına başlanan Dikmen Belediye Binası, 2019 yılının Aralık ayında tamamlanarak hizmete açıldı.

Yeni belediye binasına hizmete açıldı, System.String[]

2010 yılında yapımına başlanan Dikmen Belediye Binası, 2019 yılının Aralık ayında tamamlanarak hizmete açıldı.


Dikmen'in eski belediye başkanı Hüseyin Yüksek tarafından temeli atılan belediye binası, sonraki dönem belediye başkanı olan Saim İstanbullu'nun da çalışmalarıyla büyük oranda tamamlanmıştı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Dikmen'in yeni belediye başkanı Adnan Acar tarafından son dokunuşları yapılan belediye binası Aralık ayında tamamlanarak hizmete girdi.


Toplam kullanım alanı 1000 m2 olan belediye binası iki katlı olup, birinci katında idari bürolar bulunurken, ikinci katının ise toplantı salonu olarak kullanılacağı kaydedildi.


Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, belediye binasında kendisinden önce emeği geçen belediye başkanları olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. Göreve geldiğinden bu yana yüksek enerji ve idealler doğrultusunda çalışan Acar, ilçesinin Kayışlı Mahallesi'ne 3,5 kilometre, TOKİ ve Okullar Caddesi'ne 500 asfalt çalışması, yine Kayışlı Mahallesi'nde altyapı çalışması yapıldığını, Yuva Dağı, Şıvgıncık, Helvacı Mahallesi'nde yol ve altyapı çalışmaları yapılarak çay ve stabilize malzeme döküldüğünü, Babaloğlu Mahallesi içme suyu için 4 kilometrelik irsaliye hattı ve 400 metre drenaj malzemesi alındığını ve çalışmalara en kısa sürede başlanacağını, kanalizasyon ve altyapı çalışması için İller Bankası ile sözleşmenin imzalandığını, Dikmen için önemli başka projeler üzerinde çalıştığını ve yakın gelecek tarihte bunları kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. - SİNOP

Saim İstanbullu, Adnan Acar, Aralık, Dikmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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