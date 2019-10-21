Son Dakika Haberleri: Yeni Bilecik Devlet Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Son Dakika Güncel Yeni Bilecik Devlet Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Yeni Bilecik Devlet Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Sağlık Müdürü Keskin ve ilgililerle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında temeli atılan 250 yatak kapasiteli Bilecik Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.

Yeni Bilecik Devlet Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Sağlık Müdürü Keskin ve ilgililerle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında temeli atılan 250 yatak kapasiteli Bilecik Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.


Vali Şentürk incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, 69 bin metre kare alan üzerinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatının fiziki ve nakdi gerçekleşmesinin yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi. Şentürk, "Dış cephe kaplaması ile iç mekan işçiliğinin yanı sıra çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma yetkilileri yakın zamanda hastanenin tamamlanacağını ve teslim edileceğini ifade etti. Hizmete girdiğinde hem ilimize hem de çevre illere modern bir şekilde sağlık hizmeti verecektir. Hastanenin ilimize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Devlet Hastanesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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