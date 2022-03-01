TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Poyraz: Tüm binalar 'neredeyse sıfır enerjili' olmalı - Son Dakika

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Sektörü Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, 'Neredeyse Sıfır Enerjili Bina' (NSEB) kavramının yeni düzenlemeyle mevzuata girdiğini belirterek "Tüm binalar 'neredeyse sıfır enerjili' olmalı" dedi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Sektörü Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, 'Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'nde 19 Şubat 2022 tarihinde değişikliğe gidildiğini, söz konusu değişiklikle 1 Ocak 2023'ten itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az 'B' olacak şekilde inşa edilmesini ve buralarda kullanılacak enerjinin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını zorunlu hale getirdiğini bildirdi. Bu düzenlemenin Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliğini artırma hedefleri doğrultusunda atılan faydalı bir adım olduğunu belirten Poyraz, ancak daha etkili ve kapsamlı gereklilikler bulunduğunu kaydetti.

'ÇOK YÜKSEK VERİMLİLİK POTANSİYELİ VAR'Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 32,7'sinin harcandığı bina sektörünün gerek ekonomi perspektifi gerekse sera gazı azaltım politikaları açısından çok önemli bir alan olduğuna işaret eden Poyraz, bunun aynı zamanda en yüksek verimlilik ve emisyon azaltım potansiyeline sahip alanlardan biri olduğunu belirtti. Türkiye'deki güncel mevzuata göre binalar için izin verilen enerji tüketiminin metrekare başına yıllık 120-150 kilovatsaat mertebelerinde olduğu bilgisini veren Poyraz, "Mevcut bina stoğumuzdaki 22-23 milyon konutumuzda, 11 milyona yaklaşan binamızda her yıl milyarlarca dolarlık ithalatla yapılan enerjimizi israf ediyoruz. Öyle ki son 5 yılda enerji ithalatına 213 milyar doların üzerinde kaynak aktarılmış durumda. Avrupa Birliği 'nde 2019 yılından bu yana yeni kamu binaları, 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Bu çerçevede gelişmiş ülkelere bakıldığında günümüzde binalar yılda metrekare başına 30-50 kilovatsaat mertebelerinde enerji tüketecek şekilde imal ediliyor" dedi. 'DAHA ETKİLİ VE KAPSAMLI ADIMLAR ATMAK GEREKİYOR'Poyraz, Türkiye'de ise NSEB kavramının 19 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile mevzuata girdiğini belirterek, "Bu düzenlemede enerji sınıfının C'den B'ye getirilmesine bağlı olarak sağlanan yüzde 20'lik iyileşme ile NSEB için enerji limiti yıllık metrekare başına 100-120 kilovatsaat mertebelerine getirildi. Oldukça sınırlı miktarda olan bu iyileşme de sadece toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar için tanımlandı. Yıllık inşaat ruhsatlarına bakıldığında sadece yüzde 2-3 gibi bir orandaki binanın 5 bin metrekarenin üzerinde olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliğinin artırılması için daha etkili ve kapsamlı adımlar atmak gerekiyor." diye konuştu.'NSEB İLE İLGİLİ YASAL ALTYAPI İYİLEŞTİRİLMELİ'Poyraz, Mevcut Enerji Kimlik Belgesi sınıflamasında zorunluluğun C'den B'ye getirilmesi şartının sadece 5 bin metrekarenin üzerindeki binaları kapsamasının çok sınırlı bir etkisi olacağını belirterek, son İklim Şurası'nda da dile getirilen benzer öncelikli çözüm önerileri olarak şunları kaydetti:

"Alan sınırlaması olmadan, ruhsata tabi tüm binaların enerji ihtiyacının sınırlandırılmasına; sınırlandırılan bu ihtiyacın, verimlilik uygulamaları sonrası mümkün olan oranda yenilenebilir enerjiden karşılanmasına yönelik olarak yeşil bina/yerleşme için yeşil sertifika ve NSEB ile ilgili yasal altyapı iyileştirilmelidir. Tüm binalar 'neredeyse sıfır enerjili' olmalı. Bunun için sınırlandırmanın, söz konusu Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin atıfta bulunduğu, bugünlerde güncelleme çalışmalarının yapıldığı TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardında yer bulabileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca binalarda enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için karbon fiyatlandırma temelli, mevcut binalarda teşvik/destek mekanizmaları, yeni binalarda kredi/vergi desteği mekanizmaları ve gerekli finansal alt yapı oluşturulmalıdır. Diğer taraftan mevcut binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve karbon salımınım azaltılması doğrultusunda teşvik, finans, destek ve bilinçlendirme faaliyetleri için kamu, ilgili özel sektör temsilcileri ve üniversitelerin içinde bulunacağı özerk bir üst yapı oluşturulmalıdır."