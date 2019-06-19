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Yeni binalara kanalizasyon hattı

51 dakika önce

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yeni yapılan binaların kanalizasyon hattı döşendi.

Yeni binalara kanalizasyon hattı, System.String[]
Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yeni yapılan binaların kanalizasyon hattı döşendi.

Bartın Belediyesi yeni yerleşim alanlarının alt yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yeni yapılan binaların kanalizasyon hatlarını döşedi. Akın açıklamasında, "Mahallelerimizde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken uzun ömürlü olmasına ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçları da karşılamasına özen gösteriyoruz. Bu çerçevede bir alt yapı çalışması da Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde gerçekleştirdik. Bu bölgede ki yeni binaların kanalizasyon hatları belediyemize bağlı ekipler tarafından yapıldı" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Kaynarca, Bartın, Güncel
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