Yeni çalışma: Bu kablolarla tüm konuşmaları gizlice dinlemek mümkün! - Son Dakika
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Yeni çalışma: Bu kablolarla tüm konuşmaları gizlice dinlemek mümkün!

31.07.2022 15:06
Yeni çalışma: Bu kablolarla tüm konuşmaları gizlice dinlemek mümkün!

Yeni bir araştırmaya göre, dünya çapında yaygın olan fiber optik kablo, gizlice dinleme yapmak için tercih edilecek.

İnternet alt yapısında tercih edilen fiber optik kablolar, yeni bir amaç için kullanılıyor. Yapılan yeni bir çalışmaya göre optik kablolar, gizlice dinlemek için tercih etmek mümkün olacak. Kablolarla sinyallerdeki küçük değişiklikleri algılayabilen cihaz, tüm konuşmaları bir kilometreden fazla uzaktan algılayacak. İşte detaylar!

Fiber optik kabloları, gizlice dinlemeye yardımcı olacak

Tüm dünyada yaygın şekilde kullanımda olan optik fiber ağlar, deprem tespiti, yer altı yapı keşfi ve kentsel trafik akışını izlemesi gibi uygulamalarıyla biliniyor. Bunu yanı sıra fiber optik ağlar, insanların yaşamı ve üretimi üzerinde pek çok olumlu etkiye sahip.

Yeni çalışma: Bu kablolarla tüm konuşmaları gizlice dinlemek mümkün!

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'deki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni çalışma, fiber optik kabloların yeni amacını ortaya koydu. Yayınlamış oldukları makalede, fiber optik kabloların ek bilgi edinmeye de yardımcı olacağını açıklıyorlar.

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Optik fiber verileri dünya çapında, okyanuslarda ve yer altında ışık huzmelerini taşımak için kullanılıyor. Araştırmacılar daha önce, balinaları izlemek için sensör olarak da kullanılabileceğini buldu. Şimdi ise bunu gizlice dinlemek için kullanacaklar. Optik fiber kullanan bir tür geniş bant ağ mimarisi, tesislere fiber (FTTP) olarak yer alıyor.

Adından da anlaşılacağı gibi burası bir ev, apartman veya ofis olsun, kabloların binaya kadar uzandığı yerdir. Yeni çalışmaya göre FTTP'nin mevcut yerleşim moduna göre, konut sakinlerinin evlerine birkaç metreye kadar fiber kurulumu olacak. Ancak, ses sinyalleri, ikamet eden kişinin evine herhangi bir ek ekipman kurulmadan fiberin ilettiği ışık dalgasına modüle edilecek.

Yeni çalışma: Bu kablolarla tüm konuşmaları gizlice dinlemek mümkün!

Bu, diğer kişilerin onları gizlice dinlemesine ve fiber bağlantı boyunca uzak yerlerde kurtarmasına imkan tanıyacak. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Luc Thévenaz, bu konuyla ilgili, "Optik fiberler titreşime karşı çok hassastır." dedi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiber optik kablolar ile gizlice dinleme yapmak mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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