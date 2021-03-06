Yeni bir aşka yelken açan Esra Dermancıoğlu isyan etti!
06.03.2021 12:55
Snob Magaizn, oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun (52) kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı'yla aşk yaşadığını ortaya çıkarmıştı. Bu habere bir TV programında yapılan yorumlar, Dermancıoğlu'nu sinirlendirdi. Dermancıoğlu, "Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. 'Şimdi beni konuşturmayın. Adamın tarzı değil bu kadın' diyorlar. Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı..." sözleriyle kızgınlığını dile getirdi. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...
Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı.
Dermancıoğlu'nun (52), final yapan 'Sol Yanım' dizisinde rol alan 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtı.
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