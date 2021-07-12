Milliyet'ten Abdullah Malkoç'un haberine göre; İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, bir arkadaşıyla dertleşti.

İşte Hadise'nin çarpıcı açıklamalarından satır başları:

"Kaan beni çok yordu. Savaştan çıkmış gibiydim."

"Daha önce bitirmek istedim, 'Toparlayalım' diye yalvardı."

"Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma. 'Ailem ilişkinin basında çıkmasını istemiyor' diyordu."

"Mesaj atıp bitirdim. Kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim. Mehmet ise ilk bakışta aşk oldu."

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.