Yeni Bir Başlangıç İçin

IŞIKLAR YARIN AKŞAM BİR SAAT KAPATILACAK!

Geçen yıl toplam 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insanın katıldığı Dünya Saati'nde bu yıl Türkiye'den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Efes Antik Kenti, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da bir saatliğine ışıklarını kapatacak. Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

WWF'in, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için dünya kamuyouna çağrıda bulunmak amacıyla 12 yıldır yürütmekte olduğu bir küresel etkinlik olan "Dünya Saati" (Earth Hour), doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Ülkemizde, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilecek "Dünya Saati 2019" etkinliği, yarın 20.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

2019 teması "Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç" olarak belirlenen etkinlik kapsamında geçen yıl, 135 ülke ve bölgeden 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü. İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya, Paris'ten Paraguay'a 7 kıtadan 2 milyar birey, kuruluş ve işyeri, iklim değişikliğine dikkat çeken bu etkinliğe katılım sağladı.

Bu yıl 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında Türkiye'de, Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Efes Antik Kenti, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

Garanti Bankası ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 'Dünya Saati' etkinliği, geçen yıllarda olduğu gibi, www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yapılarak, çeşitli grup faaliyetleriyle desteklenebilecek. Düzenleyecekleri etkinliklerle Dünya Saati'ne katılmak isteyenler, www.dunyasaati.org adresine girerek, etkinliğini haritada işaretleyebilecek. Böylece, aynı şehirde dünya için harekete geçmek isteyen aynı şehirdeki kişilerin bir araya gelmesi sağlanmış olacak. Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Ayrıca binlerce insan #DünyaSaati etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapacak.

Bununla birlikte, 2019 Dünya Saati etkinlikleri kapsamında www.dunyasaati.org websitesini ziyaret edenler, karşılarına çıkan sembolik Boğaz Köprüsü'nde seçecekleri bir ışığı kendi adlarına kapatabilecek. Yarın akşam ise İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin ışıkları gerçekten kapatılacak.

Aslı Pasinli: 'Dünyamız için bir saatinizi ayırın'

WWF–Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün doğaseverleri doğadaki kaybı tersine çevirmek için birlikte hareket etmeye ve Dünya Saati 2019'a katılmaya davet ediyor:

"Yakın geçmişe kadar 'iklim değişikliği' gerçeği insanlara uzak ve soyut bir kavram gibi geliyordu. Ancak ne yazık ki, bugün dünyanın öncelikli gündem maddeleri arasında. İklim değişikliğinin doğa ve insan üzerindeki etkileri ve doğadaki kaybın boyutları hakkında farkındalık seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediğimiz Dünya Saati, bir saatliğine de olsa ışıkları kapatarak doğamızı ve geleceğimizi düşünmek adına çok anlamlı. Bu yılki Dünya Saati'nde doğa-insan ilişkisinde yeni bir başlangıç yapmak için siz de bir saatinizi ayırarak ilk adımı atabilirsiniz. Çünkü doğa kaybını tersine çevirmek ancak birlikte mümkün."