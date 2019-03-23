Tepeden inme, yukardan alınan kararların uygulandığı değil her şeyden önce hemşehrilerimizin faydasına olan kararları almak ve uygulamak için mücadele vereceğiz" dedi.

Buca'da sokak sokak çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın MHP'li meclis üyesi adayı Mustafa Kartal Buca'nın yıllardır aynı zihniyetle yönetildiğini, insanların değişse de zihniyetin değişmediğini vurguladı. Kartal, "Buca İzmir'in en önemli ilçelerinden biri. On binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor. Çok önemli sanayi kuruluşlarına yer veriyor. Otomotiv sektöründeki yeriyle tartışılmaz bir konumda olan ilçemiz ekonomik ve sosyal alanda gerçekten çok önemli faaliyetler sergileniyor ama bugüne kadar yeterli hizmeti almadı, almıyor. İşte biz bu ilgisizliği yenmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhur İttifak'ı Güven Demektir

"Görüştüğümüz bütün Bucalılar yerel yönetime karşı güvensiz" diyerek ilçe halkının dilek ve beklentilerini de değerlendiren Kartal, "önce bu güven kırılmasını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın bu noktada Buca'ya çok şey kazandıracağına inanıyoruz. Hemşehrilerimizle istişare edilmeden hiçbir karar alınmayacak. Yüzbinlerin yaşadığı Buca'ya yakışan yerel hizmetler ilçemize gelecek. Tüm eksiklikleri ve istekleri tespit ettik. Belediye Başkan Adayımızın Sayın Mustafa Aslan'ın projelerinin içinde tüm sorunların çözümü var. Yeni bir Buca doğuyor."

Trafik Trafik Trafik

Buca'nın en önemli sorunlarının başında alt yapı, çevre düzenlemesi ve trafik var. Birbirine bağlı bu üç sorun CHP zihniyetiyle yıllardır çözülemedi. Trafik sorunundan dolayı Buca'da yaşam oldukça zorlaşıyor. İzmir'in en gözde ilçelerinden biri olan Buca'ya bu sorunlar reva görülemez. Buca'yı sorunlar sarmalından çıkaracağız. Ama önceliğimiz trafik trafik trafik.

Buca'da Çok Güçlüyüz

Cumhur İttifakı'nın Buca'da çok güçlü olduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa Kartal, "Belediye başkan adayımız ve meclis üyesi adaylarımızla birlikte büyük bir uyum sergiliyoruz. Ahenkli çalışmalarımız Bucalı hemşehrilerimiz tarafından da destekleniyor. Buca'da çok güçlüyüz. Gücümüz de zafere dönüşecek. Seçimlerde kazanacağımız zafer de her şeyden önce bizim veya partilerinizin değil Bucalıların olacak. Çünkü Buca'da bir devir kapanacak, unutulan ve görmezden gelinen Buca yerine bir yıldız gibi parlayan yeni bir Buca doğacak" dedi…