Yeni Bir Çalışmaya Göre Güney Çin Denizi'nde Deniz Seviyesi 1900'den Bu Yana 150 Mm Yükseldi - Son Dakika
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Yeni Bir Çalışmaya Göre Güney Çin Denizi'nde Deniz Seviyesi 1900'den Bu Yana 150 Mm Yükseldi

28.03.2022 11:37
Yeni Bir Çalışmaya Göre Güney Çin Denizi'nde Deniz Seviyesi 1900'den Bu Yana 150 Mm Yükseldi

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü ile Çin'de bulunan başka kuruluşlardan araştırmacıların gerçekleştirdiği çalışmada, Güney Çin Denizi'nde geniş bir alana yayılan ve çok hızlı büyüyen, belirgin bir yıllık büyüme tabakasına sahip ve deniz suyu ortamındaki değişikliklere duyarlı bir mercan olan Porites mercanına odaklanıldı. Araştırmacılar, oksijen […]

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü ile Çin'de bulunan başka kuruluşlardan araştırmacıların gerçekleştirdiği çalışmada, Güney Çin Denizi'nde geniş bir alana yayılan ve çok hızlı büyüyen, belirgin bir yıllık büyüme tabakasına sahip ve deniz suyu ortamındaki değişikliklere duyarlı bir mercan olan Porites mercanına odaklanıldı. Araştırmacılar, oksijen kararlılığına sahip Porites mercanı izotopları ile deniz seviyesi, deniz yüzeyi tuzluluğu, deniz yüzeyi sıcaklığı ve Güney Çin Denizi'ne düşen yağış miktarı arasındaki korelasyon mekanizmasını analiz ettiler ve yıllık bazda deniz seviyesinin kaydını yeniden oluşturdular.

Çalışma, deniz seviyesinin 1850'den 1900'e kadar her yıl 0,73 mm düştüğünü ve ardından 1900'den 2015'e kadar her yıl 1,31 mm yükseldiğini ortaya koydu. Güney Çin Denizi'nin deniz seviyesindeki yükselme 1993'ten bu yana 3,75 mm kadar hızlandı. Çalışma, Güney Çin Denizi'ndeki deniz seviyesi değişikliklerinin 1850'den 1950'ye kadar güneş aktivitesi ile sera gazlarının bileşiminin bir sonucu olabileceğini ve 1950'den bu yana deniz seviyesinde yaşanan hızlı yükselişin arkasında yatan baskın faktörün sera gazları olabileceğini ortaya koydu. Çalışma Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology adlı dergide yayınlandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Yeni Bir Çalışmaya Göre Güney Çin Denizi'nde Deniz Seviyesi 1900'den Bu Yana 150 Mm Yükseldi - Son Dakika


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