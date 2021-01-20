Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models - Son Dakika

Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models

20.01.2021 12:41
Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models, System.String[]

Başrollerinde Türkan Geyik, Melisa Aslan, Melike Yalnız, Sena Küçük, Derya Ekşioğlu ve Merve Yıldırım gibi best modellerin yer alacağı, modellik ve mankenlik sektörünü anlatan dizinin çekimlerine start verildi.

Başrollerinde Türkan Geyik, Melisa Aslan, Melike Yalnız, Sena Küçük, Derya Ekşioğlu ve Merve Yıldırım gibi best modellerin yer alacağı, modellik ve mankenlik sektörünü anlatan dizinin çekimlerine start verildi.

Yapımcılığını kara film Serdar Kara'nın üstlendiği dizi 8 bölüm olarak dijital bir platform için çekiliyor.

Bir model ajansının ve modellik yarışmasının perde arkasının anlatılacağını Models dizisinde geçmiş yılların çok ünlü modellerinin yanı sıra birçok ünlü oyuncunun da yer alacağı dizide proje danışmanlığını Asil Çağıl, Banu Saadet, Ayla Kaymak ve gazeteci Burhan Akdağ yaparken yönetmen koltuğunda ise Ağır Romantik filminden tanıdığımız yönetmen Deniz Denizciler oturuyor.

Dizinin mart veya nisan aylarında yayınlanması planlanıyor.

Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models

Burhan Akdağ, Serdar Kara, Yönetmen, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models - Son Dakika Magazin


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