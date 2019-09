Yeni bir dönemin başlangıcı: VW ID.3

Frankfurt'ta düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) Volkswagen markası üç dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı.



Marka hem tam elektrikli ID.3 modelini ve T- Roc'un üstü açık versiyonu Yeni T-Roc Cabriolet'i, hem de yeni logosunu ve yeni marka kurumsal kimliğini "Yeni Volkswagen" sloganıyla kamuoyuyla buluşturdu.



Volkswagen için yeni bir dönemin başlangıcı: ID.3



Volkswagen markasının bu yıl düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA) en önem verdiği konuların başında 'Elektromobilite' vardı. Marka, "Elektromobilite" stratejisi ile 2025 yılına kadar pazara sunmayı planladığı 20 farklı elektrikli model ve 1 milyon satış hedefi ile dünya lideri olmayı hedefliyor.



Beetle ve Golf'ten sonra Volkswagen markası için yeni bir dönemin başlangıcı olarak ifade edilen ID.3 modeli de ilk olarak Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilendi. Volkswagen, tam elektrikli ID. model ailesinin ilk üyesi olan ID.3 ile "0 Emisyon" mobiliteyi milyonlar için ulaşılabilir hala getirmeyi hedefliyor.



3 farklı batarya seçeneği



ID.3, 330, 420 ve 530 km menzile sahip üç farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Sıra dışı şarj kapasitesi sayesinde otomobil, 100 kW DC şarj gücü ile 27 dakikada yüzde 80'e kadar dolum sağlayabiliyor ve bu şarjla 290 km yol yapabiliyor. Volkswagen, modelin bataryası için sekiz yıl ve 160 bin kilometre garantisi de sunuyor.



Elektrikli bir rekortmen: ID.R



Volkswagen'in fuarda sergilediği modeller arasında, elektrikli mobilite rekortmeni ID.R de yer aldı. İki elektrikli motora sahip olan ve daha önce hiçbir elektrikli otomobilin erişemediği hızla, Nürburgring-Nordschleife turunu 6: 05: 336 dakikada tamamlayan ID.R, Volkswagen'in Frankfurt Otomobil Fuar'ında bir diğer öne çıkan modeli. Bilindiği gibi, ID.R, geçen 12 ay içinde, Pikes Peak Uluslararası Tırmanış pistinde (ABD) 7: 57: 148 dakikalık derecesi; Güney İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde, 43.86 saniyelik derecesiyle de rekorları ele geçirmişti.



Yeni T-Roc Cabriolet



Kompakt SUV segmentinde Volkswagen'in ilk üstü açık modeli olan Yeni T-Roc Cabriolet, markanın Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA) ilk kez sergilediği bir diğer model.



Yeni T-Roc Cabriolet, Beetle ve Golf'ten sonra klasik yumuşak tavan geleneğini devam ettiriyor. Tam otomatik tavan yalnızca dokuz saniyede açılıyor ve 30 km/s'e varan hıza kadar otomobil hareket halindeyken açılıp kapanabiliyor. Yumuşak tavan, elektromekanik olarak kilitlenebiliyor. Otomobilin yapısal bütünlüğünü korumak için şasisi ve gövdesi güçlendirilirken, arka koltukların arkasına yerleştirilmiş devrilmeye karşı korumayı sağlayan sistem güvenlik sağlıyor

