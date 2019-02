Yeni Bir Eczacılık Modeli Ortaya Konulmalı"

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, "Türkiye'de yaklaşık 26 bin eczane var. Her gün 1 ila 1,5 milyon arası insana dokunan hizmet noktalarımız var. Günde bir eczaneye en az 100 kişi girip çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, "Türkiye'de yaklaşık 26 bin eczane var. Her gün 1 ila 1,5 milyon arası insana dokunan hizmet noktalarımız var. Günde bir eczaneye en az 100 kişi girip çıkıyor. Biz bu hizmeti daha etkin hale getirmeliyiz. Bu nedenle eczacılıkta yeni bir model ortaya koymalıyız." dedi.



Ankara'da bir otelde düzenlenen Türk Eczacıları Birliği (TEB) Gençlik Komisyonu 2'nci Ulusal Kongresi'nde konuşan Gürsöz, eczacılık öğrencilerinin geleceğe dair endişe duymaması için uzun vadeli planlama yapmanın önemine dikkati çekti.



Sektörde istihdam konusunda ilerleme sağlamak istediklerini dile getiren Gürsöz, bu alanda "Yeni Hizmet Modeli"nin 2019'da daha çok konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de yaklaşık 26 bin eczane var. Aslında 26 bin tane hizmet noktamız bulunuyor. Her gün 1 ila 1,5 milyon arası insana dokunan hizmet noktalarımız var. Günde bir eczaneye en az 100 kişi girip çıkıyor. Bu hizmeti daha etkin hale getirmeliyiz. Bu nedenle eczacılıkta yeni bir model ortaya koymalıyız." şeklinde konuştu.



Gürsöz, ayrıca, eczacıların hasta bakımındaki rolünü güçlendirecek adımların atılmasının, hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.



Eczacılık öğrencileri yapay zeka teknolojisine ayak uydurmalı



Sağlık alanında yaşanan değişimleri de değerlendiren Gürsöz, "Artık biyoteknoloji geride kaldı. Şimdi artık gen teknolojilerini, kişiye özgü tıbbı konuşuyoruz." dedi.



Gürsöz, geçen yıl "Sağlık Enstitülerinde Dönüşüm ve Araştırma Platformu"nu hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 200'e yakın yeni nesil girişimcinin platforma başvuruda bulunduğunu, ancak bunların arasında eczacılık fakültelerinde okuyan öğrencilerin olmadığını vurguladı.



"Yapay zeka" alanındaki gelişmelerin, son zamanların en gözde konularından biri olduğunun altını çizen Gürsöz, "Öğrenciler, bu alanda araştırma yaparak, yeni nesil girişimcilerin arasında yerlerini almalı. Teknolojik gelişmeleri takip ederken, insani ilişkiler ve iletişim boyutunu atlamamak gerekiyor. Bu çağda teknolojik gelişmeler, bizi etkisi altına alabilir ama insani ilişkileri devam ettirenler ayakta duracak." ifadelerini kullandı.



Etik eczacılık modeli



Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak ise, "Etik eczacılık modeli"ni hayata geçirmek istediklerini söyledi. Çolak, "Bu modelin en önemli koşulu, eczacının ilacın üretiminden dağıtımına kadar her yerde olmasıdır. Eczacı hastaya ilaç verilen her yerde olmalıdır. Hem eczanede hem hastanede olmalılar. Eczacı, hastayı hastanede görmelidir. Hekimle iş birliği içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.



Çolak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanlığı ve TEB arasında yapılan iş birliği ile "Rehber Eczanem" programını başlattıklarını hatırlattı. Dünyada ilaca erişimin hala en büyük sorun olduğunun altını çizen Çolak, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçların Türkiye'de ruhsatlandırılması ve üretilmesinin sağlanması konusunda önemli adımlar attıklarını, ilaca erişimle ilgili her türlü sorunun önlenmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.



Erdoğan Çolak, ilaçların her ne olursa olsun reçeteli olması gerektiğini işaret etti. Çolak, ABD'de her yıl yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini aktardı.



Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Sait Yücel de bünyelerindeki 8 ecza kooperatifi, 11 bin 500 eczacı ile faaliyet gösterdiklerini, amaçlarının bağımsız eczane sisteminin sürdürülmesinin sağlanmasına yardım etmek olduğunu ifade etti.



Ecza kooperatiflerinin, sosyal bir örgütlenme olduğunu vurgulayan Yücel,15 fakültede eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek gençlik komisyonu kurduklarını da söyledi.



Yücel, eczane işletmeciliği konusunda eksik bilgilerin tamamlanmasına destek sunduklarını, bu doğrultuda "ecza kooperatifçiliği" dersinin eczacılık fakültelerinde okutulması için çalışma yürüttüklerini aktardı.



TEB Gençlik Komisyonu Başkanı Tutku Çetin ise Türkiye'de üniversitelerin eczacılık fakültelerinde okuyan 13 bin öğrencinin bulunduğunu belirterek, mesleği, daha ileriye taşımak için tüm öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Toplantının ardından katılımcılar, kök hücre bağışı için Türk Kızılayınca açılan stantta kan bağışında bulundular.



Toplantıya Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) Başkanı Petra Orlic de katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti

Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu