Son Dakika Haberleri: “Yeni bir eğitim modeli düşünmek ve tasarlamak gerekiyor”
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“Yeni bir eğitim modeli düşünmek ve tasarlamak gerekiyor”

23 dakika önce

TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak, eğitim sisteminin kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde tasarlanmadığına dikkat çekti.

“Yeni bir eğitim modeli düşünmek ve tasarlamak gerekiyor” , System.String[]
TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak, eğitim sisteminin kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde tasarlanmadığına dikkat çekti...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:48 
Güven Sak, Ekonomi
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