“Yeni bir eğitim modeli düşünmek ve tasarlamak gerekiyor”
23 dakika önce
TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak, eğitim sisteminin kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde tasarlanmadığına dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:48
TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak
, eğitim sisteminin kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde tasarlanmadığına dikkat çekti...
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