"Yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına bu genelgeyi yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin, "Ülkemizde yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına da aslında bu genelgeyi yapmış olduk, bu kanun düzenlemesini Meclisimizden çıkarmış olduk." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin, "Ülkemizde yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına da aslında bu genelgeyi yapmış olduk, bu kanun düzenlemesini Meclisimizden çıkarmış olduk." dedi.

Kurum, Bağcılar Belediyesinde belediye başkanı ve AK Parti ilçe teşkilatıyla yaptığı toplantıdan sonra Demirkapı Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm alanına geçti.

Kentsel dönüşüme ilişkin dün yayımlanan yeni yönetmeliğe değinen Kurum, yeni yönetmelikle vatandaşların mağdur olmayacağını söyledi.

Yeni yönetmelikle kentsel dönüşümündeki inşaatları da bu anlamda kontrol altına aldıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:



"Kentsel dönüşümü yapacak firmalarının bundan sonra dokuz teknik anlamda kriterimiz, yeterliliğimiz var. Bu 9 kritere uyan firmalar kendi sınıflarına göre kentsel dönüşüm işlerine girecekler. Bu anlamda hem teknik hem de mali kriter getirdik. Bu anlamda 'tamamlama sigortası' veya yiye yüklenicilerimiz işin yapım bedelini, yüzde 10'un karşılığında teminat mektubunu idareye vermek zorundalar. Belediyeye veya bakanlığımıza vermek zorundalar. Biliyorsunuz maketten satış sistemimiz var, ancak maketten satış sisteminde de inşaatımız ne kadar ilerlediyse o kadarını satabilecek. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek adına hem teknik kriter getirmiş olduk, hem mali kriter getirmiş olduk, hem de inşaatın ilerlemesine göre de yüklenici firmalara paralarını serbest bırakıyoruz. Bu süreçte hem vatandaşlarımız mağdur olmayacak hem de hak sahibi yüklenicilerimizle sözleşme imzalamış vatandaşlarımız mağdur olmayacak. Diğer taraftan yüklenicilerimiz de bu işi hakkaniyet çerçevesinde yürütmüş olacaklar"



Kurum, kentsel dönüşümün en önemli gündem maddeleri ve öncelikleri olduğunu vurgulayarak; il, ilçe ve mahalleye göre Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini oluşturmaya başladıklarını söyledi.



"Kentsel dönüşümü Bağcılar'da hızlandırmış olacağız"

Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında, 10 farklı bölgede acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 8 bin 200 bağımsız bölüme ilişkin bakanlığa talepte bulunulduğunu anlatan Kurum, "Demirkapı Mahallesi'nde devam eden proje de ilerlemesi yavaş olan, kentsel dönüşümde mağdur diyeceğimiz vatandaşlarımızın olduğu bir proje. Belediyemiz, bakanlığımız ve TOKİ iş birliğiyle bu projeyi tamamlayacak ve en kısa zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu projeden hiçbir konutu dışarıya satmadan, buradaki konutlarımızı da Bağcılar'da 'rezerv konut' olarak kullanmak üzere kentsel dönüşümü Bağcılar'da hızlandırmış olacağız. Burada yaklaşık 400 adet 'rezerv konut' üreteceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, mülkiyeti bakanlık ve belediyeye geçen Bağcılar'ın kuzeyinde bulunan yaklaşık 6 milyon 800 bin metrekarelik askeri alanda az katlı ve yatay mimariyle 50 bin konutluk örnek projeyi başlatacaklarını söyledi.

Bu projede Bağcılar, Esenler ve Sultangazi'ye komşu bölgenin en büyük Millet Bahçesi'ni inşa edeceklerini anlatan Kurum, aynı zamanda burada yaklaşık 15 bin "rezerv konut" üretimini de yapacaklarını ifade etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizde yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına da aslında bu genelgeyi yapmış olduk, bu kanun düzenlemesini Meclisimizden çıkarmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte acil öncelikli dediğimiz alanlarda bakanlığımız, yerel yönetimlerimizle birlikte el birliği içerisinde yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm modeliyle yapacağız. Acil dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız ki bundan sonra hiçbir kentsel dönüşüm projesinde vatandaşlarımız inşallah mağdur olmayacak."

Bakan Kurum, Bağcılardan sonra Bahçelievler'e geçerek Kartaltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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