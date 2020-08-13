Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor

ALMANYA DHABayburtlu genç futbolcu Abdulkerim Çakar, Almanya U19 Milli Takımı'nda attığı gollerle Bundesliga ekiplerinin gözdesi oldu.

Bayburtlu genç Almanya'yı sallıyor Temel ELCİVAN - ALMANYA DHA Bayburtlu genç futbolcu Abdulkerim Çakar, Almanya U19 Milli Takımı'nda attığı gollerle Bundesliga ekiplerinin gözdesi oldu. Bayburtlu genç futbolcu Abdulkerim Çakar, Almanya U19 Milli Takımı'nda attığı gollerle Bundesliga ekiplerinin gözdesi oldu. Hoffenheim II Kulübü, 19 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Eintracht Frankfurt U19 takımında çıktığı 39 maçta 20 gol atıp, 4 de asist yapan genç yetenek, performansıyla Alman basınında Hakan Çalhanoğlu 'na benzetiliyor. Milan 'da forma giyen milli futbolcumuz Çalhanoğlu gibi Bayburtlu olan Abdulkerim Çakar, şimdiden geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Öte yandan asıl mevkii sol kanat olan Abdulkerim Çakar, Bundesliga U19 ve U17 takımlarında kaydettiği gollerle, en skorer futbolcular listesinde yer aldı.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:29

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşuyor

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış

Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı