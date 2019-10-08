Son Dakika Haberleri: "Yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalışmış
Son Dakika Güncel 'Yeni bir hayat kurmak için' yurt dışına kaçmaya çalışmış

"Yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalışmış

1 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine hapis cezası verildi.

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine hapis cezası verildi.

Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

Mahkeme başkanından sanığa hatırlatma

Tutuklu sanık Nusret Kaymaz, son savunmasında suçsuz olduğunu ve örgüt içinde hiçbir görevde bulunmadığını, kendisine "yeni bir hayat kurmak için" nişanlısıyla yurt dışına kaçmaya çalıştığını ileri sürdü.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı Seyfi Han, suçsuz bir insanın yurt dışına kaçmaya çalışmayacağını belirterek, sanığın dijital materyallerinde örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen "falcon" isimli uygulamanın bulunduğunu da anımsattı.

Daha sonra kararını açıklayan heyet, tutuksuz sanıklardan A.U'nun beraatına karar verdi.

Tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıklar Harun Çil ve Mevlit Çelik'in 7 yıl 6'şar ay, Ferda Sinoplu ile Seyda Kökoğlu'nun ise 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca Kaymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Nusret Gökçe, Kaymaz, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nusret Gökçe'nin büyük ayakkabıları Instagram'da gündem oldu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız AK Partili İBB Meclis üyesi Duran'dan İmamoğlu'na: Yenikapı'da şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:44:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalışmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]