Son Dakika Haberleri: Yeni Bir Hayat Mümkün" Projesine Avustralya'dan Destek

Yeni Bir Hayat Mümkün" Projesine Avustralya'dan Destek

1 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve Avustralya Büyükelçiliği 2018 Doğrudan Yardım Programına başvurusu kabul edilen "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesinin yürütülmesi için protokol imzalandı.

Yeni Bir Hayat Mümkün
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve Avustralya Büyükelçiliği 2018 Doğrudan Yardım Programına başvurusu kabul edilen "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesinin yürütülmesi için protokol imzalandı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin yürütülmesi için İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve proje ortağı Kayseri Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan tarafından imzalar atıldı.

İl Sağlık Müdürü Benli, Avustralya Büyükelçiliğinin toplum desteği projelerine Kızılay ile ortak müracaat yaptıklarını ve Suriyeli kadınlara yönelik hazırladıkları "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesinin kabul edildiğini belirtti.

Projenin 15 bin Avustralya dolarıyla destekleneceğini anlatan Benli, "Bu projenin manevi değeri büyük diye düşünüyorum. İnşallah hayırla sonuçlanır ve toplumumuza bir katkıda bulunmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan ise merkez olarak geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki misafirlere yönelik psikososyal destekler verdiklerini, bu desteklerin kapsamlarını genişleterek göçmenlerin kendilerine yeterliliklerini artırmak istediklerini kaydetti.

12 ay sürecek "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesi kapsamında kentte ikamet eden 400 Suriyeli kadına, ülke ve şehirde yaşam şekli, sağlık tesislerine yönelik uyumlarının geliştirilmesi, sağlık okuryazarlıklarının arttırılması, aile planlaması, kendi sağlıklarını, çocuklarının sağlıklarını koruma becerilerinin gelişmesi, cinsiyet eşitliği gibi konularda eğitimler verilecek.

Proje sonunda kadınların bu konulardaki farkındalıklarının artması, ayrıca çocuk bakıcısı olarak meslek edinmeleri hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:03 Kaynak: AA

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