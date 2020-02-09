Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği'nden Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği'nden Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret - Son Dakika

Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği'nden Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret

6 saat önce

Kütahya'da faaliyet gösteren "Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği" Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği'nden Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret, System.String[]

Kütahya'da faaliyet gösteren "Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği" Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.


Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Süleyman Yiğit, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Görgün ve Yılmaz Kocatürk'ün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaretine TBMM Divan Katip Üyesi Kütahya Milletvekili İshak Gazel'de eşlik etti.


Ziyaretle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Süleyman Yiğit, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u "Gençlerle El ele" programı için Kütahya'ya davet ettiklerini belirterek," Meclis Başkanımız bize Kütahya'nın gönlünde özel bir yeri olduğunu, önümüzdeki süreçte davete seve seve katılacağını bildirdi. Mayıs-Haziran aylarında Başkanımızın programına göre devletimizin zirvesini şehrimizde misafir edeceğiz inşallah " dedi.


Kütahya'da madde bağımlılığı, kadına şiddet ve çocuk istismarı konularında çalışmalar yapan "Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği"


Gerçekleştirdiği "Gençlerle ele ele" programlarıyla kendi dallarında başarılı olmuş siyaset, spor, sanat ve bürokrasi' den birçok şahsiyeti gençlerle buluşturuyor. - KÜTAHYA

Mustafa Şentop, Hayat Yeni, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:08:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği'nden Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]