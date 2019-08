Yeni bir heyecan: Mustafa Kurtuldum

Ülke basketbolunun en önemli altyapı sistemlerinden birisine sahip olan Anadolu Efes, şu sıralar yeni bir yıldız adayını büyük ümitlerle yetiştiriyor. Mustafa Kurtuldum, harika geçen lig sezonunun ardından FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda da büyük heyecan yarattı...





Künye





Doğum tarihi: 10 Mayıs 2001



Takım: Anadolu Efes



Boy: 196 cm



Kilo: 81 kg



Pozisyon: Oyun kurucu



Onu öne çıkaran özelliği: Oyun bilgisi



En çok geliştirmesi gereken özelliği: Fizik





2018-2019 sezonunda Basketbol Gençler Ligi’ndeki istatistikleri





Oynadığı maç sayısı: 34



Süre ortalaması: 27,1



Sayı ortalaması: 16,2



Ribaund ortalaması: 3,5



Asist ortalaması: 3,6



İsabetli şut yüzdesi: %52,3



İsabetli üç sayılık şut yüzdesi: %31,5



İsabetli serbest atış yüzdesi: %69,7



Blok ortalaması: 0,3



Top çalma ortalaması: 1,6



Top kaybı ortalaması: 2,1





Akıllı paslar ve top hâkimiyetindeki ustalık





Mustafa Kurtuldum henüz 18 yaşında ancak yaşının çok daha üstünde bir basketbol zekâsına sahip. Penetre sırasındaki hız ayarlaması ve forvet kanallarından boyalı alana attığı pasları bu konuda örnek gösterebiliriz. Özellikle hücum yönünün sol tarafında etkili bir bitirici. O bölgelerden penetre ederken ilk adımı hemen almıyor, topu olabildiğince yere vurup potaya yaklaşıyor ve potaya yaklaştıktan sonra hızını bir anda arttırarak sayı üretebiliyor. Eğer karşısında kendisinden daha fizikli bir oyuncu varsa sırtı dönük oyuna geçip topu boyalı alandaki arkadaşına atmak için pas açısı yaratıyor ve genelde asiste dönüşen paslar atıyor.



Mustafa, parkede olduğu sürece topu emanet etmek isteyeceğiniz bir oyuncu. Oyun içerisinde sürekli aktif, takım arkadaşlarıyla iyi bir kimyası var ve daima istekli. Top hâkimiyetindeki becerisiyle geçiş hücumlarında takımına hızlı sayılar kazandırabiliyor. Yani topu hızla rakip sahaya taşırken savunmasını ekarte ediyor, böylece kısa paslara gerek kalmadan birkaç pasın ardından takımının skor üretmesini sağlıyor.



Genç oyun kurucu, set hücumlarında takımının en önemli pas istasyonu. Kendi yaş grubunda perdeleri en iyi kullanan oyunculardan birisi. Hem pick&roll hem de pick&pop oyunlarındaki pas zamanlaması üst seviyelerde olan Mustafa, bazen de perde sonrası karşısında kalan uzun oyunculardan temas alarak potaya gidebiliyor.





Şut





Kararlılık, Mustafa’nın şutuna dair söyleyebileceğimiz en önemli şey. Onun yaş grubundaki çoğu genç yıldız adayının şut atma konusunda tereddüt yaşadığını görüyoruz ancak Mustafa, birkaç istisnadan birisi. Maç içerisinde etkisiz olduğu zamanlarda bile doğru şutu atmaktan çekinmiyor. Bu, onun yaş grubundaki bir oyuncu için gerçekten çok önemli bir özellik.



Şut mekaniği gayet temiz, yani topu elinden hızlı ve doğru açıda çıkarabiliyor. Menzili üç sayı çizgisinin iki adım gerisine kadar açılabiliyor ve el üstü şutlarda da etkili. Orta mesafe şutlarda ise biraz gelişmesi gerekiyor. Perdeyi aldıktan sonra genelde penetre ediyor veya perde oyuncusuna pas atıyor, orta mesafe şutunu tercih etmiyor. Aslında bu biraz da karar mekanizmasıyla alakalı. Üç sayılık şutlardaki kararlılığını orta mesafeli şutlara da taşıması gerekiyor. Kendi şutunu yaratabilmeli.





Atletizm ve fiziki güç





Basketbolda atletizm; patlayıcılık, güç, hassasiyet, temas ve kararlılık unsurlarından oluşur. Uzun forvetler ve pivotlar genelde bu beş unsura da sahiptir. Oyun kurucular ise genelde patlayıcılık dışındaki özellikleri taşır. Ancak Mustafa şu an için yalnızca kararlılık ve hassasiyet özelliklerine sahip; açık sahada bomboş kalmadığı sürece patlayıcı bir atletizm sergileyemiyor. Penetre sırasında topu yumuşak bir şekilde kullanıp, fazla temasa girmeden pozisyonu bitirmeye çalışıyor. Kendisini savunan oyuncu arkasında kaldıysa temastan kaçınmıyor ve faul almaya çalışıyor ancak buna benzer pozisyonlar çok fazla yaşanmıyor. Üç sayılık şutlarda bahsettiğimiz kararlılık, onun penetre yeteneğinde de geçerli. Hücum kanalını gördüğü an doğru yolu seçip potaya gidiyor.



Mustafa, birkaç sene sonra Avrupa’nın elit oyun kurucu adayları arasında olmak istiyorsa ilk olarak fiziksel gücünü arttırmalı. Elbette yaşının henüz 18 olması bu defoyu kalıcı yapmıyor ancak ne kadar erken gelişirse kendisinin profili o kadar yükselecektir. Vücudunun alt bölümü şu an için fena değil, bacakları biraz ince ama Mustafa’nın oyununa büyük hız kazandırıyor. Vücudun üst bölümünde ise omuz ve göğüs kısmı geniş ancak çok ince. Keza kol kaslarını da geliştirmesi gerekiyor çünkü o, yıllar geçtikçe daha üst seviyelerde oynayacak ve o seviyelerdeki savunma sertliği onu yıpratabilir.





Karakter





Mustafa’nın geçtiğimiz sezon Basketbol Gençler Ligi’nde oynadığı çoğu maçı yerinde takip ettim. O yaş gruplarındaki oyuncuları takip eden takımlar için, oyuncunun saha içi teknik özelliklerinden ziyade hâl ve hareketleri çok daha önemlidir. Yani oyuncunun bench’te olduğu süreçte takımıyla ve antrenörleriyle olan diyaloğu, saha içindeki mimikleri, maç önü ve sonu takımıyla olan ilişkisi, özel hayatında ailesine karşı davranışları çok daha önemlidir. Mustafa’da bütün bu özellikler olumlu yönde. Daima pozitif, bench’te olduğu zaman takım arkadaşlarına liderlik yapmaya çalışıyor. Antrenörünün uyarılarını dikkate alıyor. Basketbol dışında How I Met Your Mother isimli komedi dizisi onun en büyük eğlenceleri arasında. Ve en önemlisi, daima çalışıyor, öğreniyor ve gelişiyor.

