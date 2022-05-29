Yeni bir MH370 vakası: 22 kişiyi taşıyan uçak, sırra kadem bastı! - Son Dakika
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Yeni bir MH370 vakası: 22 kişiyi taşıyan uçak, sırra kadem bastı!

29.05.2022 22:38
Yeni bir MH370 vakası: 22 kişiyi taşıyan uçak, sırra kadem bastı!

Nepal'de küçük bir turistik yolcu uçağı, içerisindeki 22 kişiyle ortadan kayboldu. Peki Nepal dağlarında kaybolan uçak bulundu mu?

2019'da yapılan bir araştırmaya göre uçaklar, dünya genelinde yaklaşık 39 milyon uçuş baz alındığında 2 milyon uçuşta bir ölümcül kazayla en güvenilir ulaşım araçlarından birisi konumunda. Ancak her araçta olduğu gibi belirli aralıklarla can sıkan kaza haberleriyle karşımıza çıkıyor. Son olarak Nepal'de küçük bir turistik uçak, içerisindeki 22 kişiyle birlikte ortadan kayboldu. İşte ayrıntılar…

Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu!

Associated Press'in haberine göre Nepal'de Tara Air şirketinin Twin Otter uçağı içindeki 22 kişiyle birlikte sırra kadem bastı. Bugün sabah saatlerinde Jomsom'a bağlı Pokhara şehrinden havalanan uçakla iletişim kalkıştan 15 dakika sonra koptu.

Yeni bir MH370 vakası: 22 kişiyi taşıyan uçak, sırra kadem bastı!

Turistik bir rota üzerinde ilerleyen uçağın ortadan kaybolmasının ardından zaman kaybetmeden bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. Ancak hava şartlarının kötü olmasından dolayı çalışmalarda şimdilik bir aşama kaydedilemedi. Hatta Nepal Sivil Havacılık Otoritesi'nin açıklamasında bir arama helikopterinin hava şartları nedeniyle uçağı bulamadan geri döndüğü belirtildi.

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Tara Air sözcüsü Sudarshan Bartaula ise uçağın Nepal dağları üzerinde kaybolmasının ardından AFP'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

Uçağın olabileceği olası alanı tespit etmeye çalışıyoruz. Hem polisten hem de ordudan arama kurtarma ekipleri bu yöne doğru ilerliyor. Uçakta 19 yolcu ve üç görevli vardı.

Yeni bir MH370 vakası: 22 kişiyi taşıyan uçak, sırra kadem bastı!

Bunun yanı sıra bölgede son birkaç gündür yağmur yağdığı, ancak buna rağmen uçuşların sorunsuz bir şekilde devam ettiği bilgisine yer verildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nepal dağları üzerinde Twin Otter uçağı bulunacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Associated Press, Nepal, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni bir MH370 vakası: 22 kişiyi taşıyan uçak, sırra kadem bastı! - Son Dakika


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