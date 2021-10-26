Antalya'da otomobiliyle merdivenlerden aşağı inmeye çalışan iki arkadaşın görüntüleri gündem oldu. Vatandaşların yalnızca izlediği ve herhangi bir müdahale etmediği olayda, kadın sürücünün kullandığı otomobil navigasyon nedeniyle merdivenlerde askıda kaldı.
Videoda, vatandaşların tepkisiyle karşılaşan genç kadın, "Oradan indim, buradan indim ama şurada takıldım. Lütfen itekleyin, çıkacak başka yer yok" ifadelerini kullanırken başka bir kadının "Bir tek sana yer yok" yanıtı duyuluyor.
Otomobilin merdivenlerden inmeye çalışırken askıda kalması sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, dakikalarca aynı noktada kalan araç çekici ile yola taşındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı - Son Dakika