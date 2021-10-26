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Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı - Son Dakika

Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı

26.10.2021 10:13

Navigasyon sebebiyle yaşanan otomobil kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'dan Antalya'ya gelen iki arkadaşın navigasyonu takip ettiklerini söyleyerek merdivenlerden arabayla inmeye çalıştığı ve kısa süre sonra askıda kaldıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'da otomobiliyle merdivenlerden aşağı inmeye çalışan iki arkadaşın görüntüleri gündem oldu. Vatandaşların yalnızca izlediği ve herhangi bir müdahale etmediği olayda, kadın sürücünün kullandığı otomobil navigasyon nedeniyle merdivenlerde askıda kaldı.

"LÜTFEN İTEKLEYİN, ÇIKACAK BAŞKA YER YOK"

Videoda, vatandaşların tepkisiyle karşılaşan genç kadın, "Oradan indim, buradan indim ama şurada takıldım. Lütfen itekleyin, çıkacak başka yer yok" ifadelerini kullanırken başka bir kadının "Bir tek sana yer yok" yanıtı duyuluyor.

OTOMOBİL POLİSLERİN YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Otomobilin merdivenlerden inmeye çalışırken askıda kalması sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, dakikalarca aynı noktada kalan araç çekici ile yola taşındı.

Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı - Son Dakika
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