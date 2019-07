"Yeni bir Ozan göstermek istiyorum"

Kiralık olarak gittiği Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, geçmişteki hatalarından dersler aldığını ve yeni bir transfer gibi sarı-lacivertli kulübe hizmet etmek istediğini söyledi.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Avusturya kampında akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak hazırlık sürecini değerlendiren Ozan, "İstanbul'da başlayan, Bolu'da süren ve Avusturya'da devam eden bir antrenman sürecimiz var. Tempolu, yorucu ve faydalı olan bir kamp süreci yaşıyoruz. Buradaki takım arkadaşlarımız, yeni gelenler hepimiz birbirimiz adapte olmuş durumdayız. En iyi şekilde burayı sonlandırıp, İstanbul'a dönüp, sonrasında da Audi Cup turnuvamız var oraya katılıp, güzel sonuçlar elde edip lige hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcu, Alanyaspor'da geçirdiği dönemi ve Fenerbahçe'ye geri dönüş süreci hakkında ise şunları söyledi:

"Ben Ersun hoca ve başkanımızla Alanyaspor döneminden beri hep telefon irtibatındaydık. Benimle hep diyalog halindeydiler. Tatil döneminde bana faydalı olacağını ben düşünmemiştim, hoca ile bunu paylaştım o da erken gelmemi istedi. Benim için daha verimli oldu, Fenerbahçe için de daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında milli takımda iki tane zor maç oynadık. Fransa'yı iyi bir skorla geçtik, İzlanda maçında üzüntülü bir skor yaşadı ama rövanşlarında iyi sonuçlar elde edip zaten grupları geçmeyi düşünüyoruz. Hedefimizde de o var. Fenerbahçe tarafına gelirsek, burada zaten dediğim gibi erkenden gelip takıma adapte olmak istiyorum, hem de kendimi daha çok geliştirip eski Ozan değil de yeni transfer olmuş bir Ozan olarak Fenerbahçe'ye dönmek istediğimi başkana da hocaya da belirtmiştim."

Ozan Tufan, "Yeni transfer olmuş bir Ozan" sözünü biraz daha açmasının istenilmesi üzerine ise, "Ben transfer olduğumda beklentisi taraftarın, medyanın, tüm Fenerbahçelilerin beklentisi çok yüksekti, onları karşılayamadığımı düşünüyorum. Benim hatalarım olabilir, başkalarının hataları olabilir. O derinlere de çok inmek istemiyorum. Burada tekrardan yeni bir sayfa açıp, yeni bir Ozan göstermek istiyorum. İnanın ki çok çalışıyorum, hocalarım da o kanaatte. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe bundan sonra layık olacağı yerde olacaktır"

Ozan, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki kötü performansının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Bütün büyük kulüplerin kötü zamanları, yılları olmuştur. Fenerbahçe'de geçen sezon onlardan bir tanesini yaşamıştır. Bu sene yeni transferlerle, Ersun hocanın da yeni taktikleri ve sistemi ile Fenerbahçe'nin bu sene bunu atlatacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi adapte olmuş, iyi bir arkadaş grubu, iyi bir dostluk var. Bunun da bu sene sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Herkes çok hırslı, çok azimli. Geçen seneyi bir köşeye bırakıp bu sene yeni bir sayfa açıp, tüm takım arkadaşlarım adına konuşuyorum, güzel bir Fenerbahçe göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe bundan sonra layık olacağı yerde olacaktır."

"Fenerbahçe büyük bir camiadır. Diğer kulüpler de büyük camialardır fakat Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrıdır." ifadelerini kullanan Ozan, dün oynadıkları Wolfsburg karşılaşmasındaki gözlemlerini ise, "Biz dün Wolfsburg ile maç oynadığımızda oradaki takımdaki oynayanlar, bize Türkiye'nin en büyük kulübü olarak bakıyorlar, öyle söylüyorlar. Bunu diğer kulüplerden yurt dışı kulüplerinden de duymak bir ayrıcalıktır. Benim ve Fenerbahçe'nin en iyi şekilde en iyi yerlerde olması gerekir. Ben burada kötü yıllar geçirdim, iyi performans sergileyemedim, beklentini altında kaldığımı düşünüyorum. Önce kafa olarak kendinizi verdikten sonra her şeyin geleceğini görüyorsunuz. Ben de bunu gördüm, bunu yaşadım. Fenerbahçe benim için bir tutku, bir aşk. O yüzden ben burada olmaktan çok mutluyum. Buranın kıymetini de anladım, biliyorum. İnşallah bu formanın peşinde olacağım. Hiçbir zaman bırakmam burayı." sözleriyle anlattı.

"Emre Belözoğlu'nun yıllardır üzerimde büyük emeği var"

Ozan Tufan, "Fenerbahçe'nin kalabalık bir orta sahası var. Bu kalabalık orta sahada forma şansını nasıl görüyorsun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'de şu an kalabalık bir orta saha grubu var. Emre ağabey de katıldı bize. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz, zaten bize de antrenmanlarda olsun, saha dışında olsun çok büyük destek oluyor. Ona da teşekkür ederiz ki daha da olmaya devam edecektir. Onun bizimle birlikte olması bize hep artı bir katacaktır. Orta saha olarak bakmıyorum, takım olarak bakıyorum, Fenerbahçe'nin geleceği için en iyisi neyse o olsun. Burada Ozan oynamış, Emre ağabey oynamış, başkası oynamış çok önemli değil. Tabii ki oynamak önemli bir şey ama burada herkesin istediği gibi bizim de istediğimiz gibi önce Fenerbahçe'nin iyi yere gelmesi, sonra bizler iyi olsak yeter. Emre Belözoğlu'nun yıllardır üzerimde büyük emeği var. Benim iyiliğim için, en iyi olmam için elinden gelenin fazlasını yapan bir insandır."

"Alanya'ya gittiğimde çok üzülmüştüm, depresyona, bunalıma girmiştim"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:

"Bana daha öncesinden teklifler de gelmişti. Ben de Fenerbahçe'den hiçbir zaman gitmek istemediğimi belirtmiştim. Hayalimin yurt dışı olduğunu belirtmiştim ama o noktaya geldiğimde Fenerbahçe'den bir türlü kopamamıştım. Çünkü ben burayı benimsedim, ailem olarak gördüm, ailemden daha fazla Fenerbahçe'yi gördüm. Buradan kopamadım, Alanya'ya gittiğimde çok üzülmüştüm, depresyona, bunalıma girmiştim. Buranın kıymetini çok iyi anlamıştım. Şimdi buraya çok güzel bir şekilde sarılıyorum, buradan da ayrılmak istemiyorum. Kontratım bitiyor, yaparlar mı yapmazlar mı onu da bilmiyorum. Yönetimin takdiridir ama ben burada en iyi şekilde performansımı gösterip gerisini yönetime bırakacağım."

Ozan, Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon avro bedelle transfer olan Eljif Elmas, hakkında ise, "Eljif'i kardeşim gibi severim. Eljif çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter ve ayrıca çok iyi bir futbolcudur. Onun orada başarılı olacağını düşünüyorum. Çalışmayı, azmi, hırsı da iyi olan bir oyuncu. İnşallah orada bizi ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde gururlandırır, temsil eder. Ona dua etmekten başka dileğimiz olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli futbolcu, Alanyaspor'a transfer olan Salih Uçan'ın da kendisi gibi yeniden çıkışa geçebileceğine inandığını altını çizerek şöyle konuştu:

"Salih'le gitmeden önce de konuştuk, aramıştı kendisi. Alanyaspor'un yönetimi, başkanı iyi insanlar. Çok iyi bir tesisi ve çok iyi bir ekibi var. Salih'in oraya iyi adapte olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşları çok iyi insanlar. Orada güzel bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Sadece bir futbolcunun, ben de bunu yaptım, kafasını tamamen futbola verdiği zaman bütün dış etkenlere kendini kapattığı zaman iyi yerlere gelebileceğini gördüm. Ben de bunlardan birini yaşadım, Salih de yaşadı. Salih'in de bu evreyi atlatacağını düşünüyorum, inşallah onun için de en iyisi olur."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

