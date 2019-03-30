Yeni bir rekor transfer: Lucas Hernandez

Bayern Münih
, saman altından su yürüterek bir transferi daha başarıyla tamamladı. Lucas Hernandez, karşılıklı atılan imzaların ardından sezonun sonlanmasıyla beraber yeni takımına katılacağını açıkladı.
Transferi sonrası konuşan Hernandez, “Bugün kariyerim için çok önemli bir gün. Bayern Münih, Avrupa
ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri. Gelecek sezonlarda bu forma ile yaşayacağım şampiyonlukları şimdiden hayal etmeye başladım. Bu takım için savaşmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Bu sözler, her yeni transferin verdiği klasik bir mesaj gibi görülebilir. Fakat, bu kısa açıklamada değindiği önemli bir detayı değerlendirmekte fayda var.
Savaşçı
La Liga’ya özel ilgisi olmayan birçoklarının, geçtiğimiz akşamüstü sosyal medyalarında bu transfer haberini görene kadar Hernandez’le bir tanışıklık yaşamamış olmaları normal. Fakat asıl konumuz Hernandez’in tanınırlığını tartışmak değil, oyuncunun alamet-i farikası olan savaşçı ruhunun Bayern’e neler katabileceğini sorgulamak. Atletico Madrid
, bilindiği üzere günümüz futbolunun en savunma ağırlıklı takımlarından biri. Atleti altyapısının nadide ürünlerinden biri olan Hernandez de, takımın genlerine kodlanan savunma anlayışını futbolculuğunun ilk günlerinden bu yana kanında taşıyanlardan biri.
Bayern Münih’de savunma görevini Niklas Süle, Jerome Boateng
, Mats Hummels
, gerektiği zaman Javi Martinez gibi yıldız isimler üstleniyor. Fakat Niko Kovac’ın bu oyuncularda göremediği ve takımda dengelerin sarsılmasının sebebi olarak sunduğu şeylerin başında mücadele hırsı geliyor.İşte tam bu noktada kırmızı-beyazlıların Fransız oyuncuyu kadrosuna katmasının amacı belli olmaya başlıyor.
Aranan kan
Maçlarını izlediğimiz ve istatistiklere baktığımız zaman, bu sezon Bayern’in özellikle savunma hattında büyük bir sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz. Son beş sezonda ortalama 21.6 gol yiyen Bavyera
ekibi, bu sezon henüz geride kalan 28 haftada 27 golü kalesinde gördü. Bu durumu elbette bizlerden daha iyi analiz etmesi beklenen sportif direktör Hasan Salihamidzic ve teknik direktör Niko Kovac buna bir önlem almanın gerektiğinin farkına vardılar. Gelecek sezonun kadro yapılanmasına dair ilk hamleler, bu sebeple savunma bölgesine geldi. Önce Stuttgart
forması giyen Benjamin Pavard 35, ardından Lucas Hernandez’e 80 milyon euro bonservis ücretiyle kadroya dahil edildi.
Bu transferlerin sebebini irdeleyecek olursak, özellikle son iki sezonda inişli çıkışlı performanslarıyla takım içi dengeleri sarsan Jerome Boateng ve Matt Hummels’e daha fazla tahammül edilmek istenmemesinin önemli bir neden olduğu göze çarpıyor. Yaşları da belli bir noktaya gelen bu iki oyuncunun, takımdan kademeli olarak tasfiye edilmesinin, yerlerine Pavard ve Hernandez isimlerinin geçmesinin sürpriz olmayacağını söylenebilir.
Hernandez, Atletico Madrid gibi oyununu savunma üzerine kuran bir takımda başarılı bir grafik çizmiş ve dünya şampiyonu Fransa
kadrosunda kendisine yer bulmuştu. Bayern’deki görevi ise daha zorlu olacak gibi. Zira Bayern Münih’te oynamak demek, takımın sahip olduğu oyun geleneği üzere oyunun hem hücum hem savunma kısmında 90 dakika boyunca aktif olma zorunluluğu demek. Fakat tecrübeli oyuncularla kuracağı iletişim, genç Fransızın bu zorluğu aşmasına yardım edecektir.
Evet, Lucas Hernandez için ödenen 80 milyon euro çok ciddi bir meblağ. Fakat Hernandez, Bayern Münih’in şu aşamada savaşçı bir ruha duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek isimlerin başında geliyor. 23 yaşındaki oyuncunun her topa atlayan, sıkı markaj yapabilen, omuz omuza mücadeleden korkmayan yapısı savunmanın toparlanmasına kısa sürede katkı yapacaktır. Niko Kovac gibi mücadele eden oyuncuları kadrosunda toplamak isteyen bir teknik adam için bulunmaz nimetlerden biri olacağına da şüphe yok. Ama yine de Fransız oyuncunun 80 milyon euro ettiği bir piyasada Matthijs De Ligt, Raphael Varane
ve Virgil van Dijk için gelecekte ödenebilecek paraların miktarları tüylerimizi ürpertebilir.
Hazırlayan: Ali Umut DEĞİRMEN