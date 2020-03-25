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Yeni bir salgın dalgası İran'ı vurabilir
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni bir koronavirüs (Covid-19) dalgasının ülkeyi vurabileceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni bir koronavirüs (Covid-19) dalgasının ülkeyi vurabileceğini söyledi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkeyi yeni bir koronavirüs dalgasının beklediğini söyledi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney
, geçen hafta ABD'nin virüs için yardım teklifini kabul etmemiş ve ABD'yi virüsü üretmekle suçlamıştı.
İran'da salgın sebebiyle 24 bin 811 kişide virüs tespit edilirken, 1934 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:41 Kaynak: DHA
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