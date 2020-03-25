Yeni bir salgın dalgası İran'ı vurabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni bir koronavirüs (Covid-19) dalgasının ülkeyi vurabileceğini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkeyi yeni bir koronavirüs dalgasının beklediğini söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney , geçen hafta ABD'nin virüs için yardım teklifini kabul etmemiş ve ABD'yi virüsü üretmekle suçlamıştı.

İran'da salgın sebebiyle 24 bin 811 kişide virüs tespit edilirken, 1934 kişi hayatını kaybetti.