Yeni bir spor dalı: Işın kılıcı eskrimi
15 dakika önce
Işın kılıcı eskrim kulüpleri artık Fransız eskrim derneğine bağlı resmi kulüpler arasında.
Işın kılıcı eskrim kulüpleri artık Fransız eskrim derneğine bağlı resmi kulüpler arasında. Bu yeni spor
dalıyla amaç gençleri spor konusunda teşvik etmek ve video oyunlarına alternatifler sunmak. Fransa
'da şimdiden 90'dan fazla ışın kılıcı eskrim kulübü var.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:04
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