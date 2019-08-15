Son Dakika Haberleri: Yeni bir spor dalı: Işın kılıcı eskrimi
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Yeni bir spor dalı: Işın kılıcı eskrimi

15 dakika önce

Işın kılıcı eskrim kulüpleri artık Fransız eskrim derneğine bağlı resmi kulüpler arasında.

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Işın kılıcı eskrim kulüpleri artık Fransız eskrim derneğine bağlı resmi kulüpler arasında. Bu yeni spor dalıyla amaç gençleri spor konusunda teşvik etmek ve video oyunlarına alternatifler sunmak. Fransa'da şimdiden 90'dan fazla ışın kılıcı eskrim kulübü var.
Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:04 
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