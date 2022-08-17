Yeni TikTok akımı, araba hırsızlarına davetiye çıkarıyor!

Kısa video platformu TikTok'ta her geçen gün yeni bir akım başlıyor. Yeni bir challenge ise Kia ve Hyundai araçlarını tornavida veya USB şarj cihazıyla açılabileceğini gösteriyor. Ancak bu videolar araba hırsızları tarafından kullanılıyor. ABD'deki onlarca kişinin ya arabası ya da eşyaları çalındı.

TikTok araba akımı hırsızların işini kolaylaştırıyor

İlk olarak bu yılın başında görülmeye başlanan TikTok'taki araba videoları, özellikle Kia modellerini ele alıyor. Bazı araçların kapılarının tornavida ve USB şarj cihazıyla açılacağını gösteren TikTok challenge videoları, son zamanlarda kötü niyetli kişilerin hedefinde.

ABD'deki yerel bir medyaya konuşan Alissa Smart, Kia model aracının bu TikTok akımı yüzünden soyulduğunu söyledi. Araba kapısının USB şarj cihazıyla açıldığını iddia eden Smart, aynı zamanda değerli eşyaların çalındığını dile getirdi.

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TikTok'taki USB şarj cihazıyla araba kapısı açma videolarının popülerleşmesi, araba hırsızlıklarını artırdı. ABC News'in bildirdiğine göre ABD'nin Illinois eyaletindeki Kia ve Hyundai hırsızlıklarının sayısı yüzde 767 civarında artış yaşadı.

Kia model aracının soyulduğunu söyleyen Alissa Smart, "Arabada elektrikli el aletleri ve anahtarlar vardı. Ayrıca eşimin aracından 160 dolar ve binlerce dolarlık aletlerle çalındı" ifadelerini kullandı. Bölge yetkilileri ise Kia ve Hyundai sahiplerini dikkatli olmaya çağırdı.

Henüz bu akımla ilgili olarak açıklamalarda bulunmayan TikTok, politikaları ihlal eden her videonun platformdan kaldırılacağını söylüyor. Araba akımı videoları bu politikaları -en azından şimdilik- ihlal etmiyor gibi görünüyor.

Peki, siz TikTok araba akımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!