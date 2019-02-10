Son Dakika Haberleri: Yeni Bir Tür Mıknatıs Geliştirildi

Yeni Bir Tür Mıknatıs Geliştirildi

58 dakika önce

Amerikalı bilim adamları, veri saklama teknolojilerinin performansını artırması beklenen yeni bir tür mıknatıs geliştirdi.

Yeni Bir Tür Mıknatıs Geliştirildi, System.String[]
Amerikalı bilim adamları, veri saklama teknolojilerinin performansını artırması beklenen yeni bir tür mıknatıs geliştirdi.

TechExplorist'in haberine göre, New York Üniversitesinde görevli bilim adamlarının geliştirdiği mıknatıs, uranyum ve antimon bileşeni USb2 içeriyor. Böylece bilinen her mıknatıstan farklı bir manyetizma üretiyor.

Karşı ucu bulunmayan tek taraflı mıknatısın, ortaya çıkıp yok olan sahalara sahip olduğu, bu durumun mıknatısı değişken bir güç haline getirdiği, aynı zamanda geleneksel emsallerine göre daha esnek kıldığı belirtildi.

USb2'deki elektronların bir arada, "devir eksitonları" olarak adlandırılan kuantum mekaniği nesneleri oluşturmak için çalışabildiği kaydedildi.

Mıknatısı geliştiren ekibin lideri Andrew Wray, "Tek taraflı mıknatıslar, manyetik ve manyetik olmayan safhalar arasında çok daha ani geçişe sahip. Maddeyi manyetik olmayandan çok güçlü manyetik evreye çevirmek için çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bu da enerji tüketimi ve bilgisayar veri aktarım hızı açısından faydalı olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:12 Kaynak: AA

New York, Güncel
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