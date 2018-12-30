Yeni Bir Yılı Kutlamak İçin Geride Kalan Yılda Övündüğümüz Ne Var?

Hastanede olanı var, sokakta yaşayanı var, hapiste olanı var, açlıkla savaşanı var... Borç içinde batanı var, engellisi var, çaresizi var... Bir saniye içinde gece yarısında, yeni bir yıla başlıyoruz ve sanıyoruz ki her şey değişik bir bembeyaz sayfayla karşımıza çıkacak. İnanmak istediğimiz bu! Ama gerçekler nasıl? Ben yıllardır ayni şeyleri diliyorum! Hiç değişmedi… 1980'de, 1990'da 2000 de ne istediysem hem kendim hem başkaları için hala ayni şeyleri bekliyor ve diliyorum https://aysenuryazici.com/yeni-yil-ku...
Vicdan, merhamet, hoşgörü, çalışkanlık, üretmek, paylaşmak, koşulsuz sevmek… Vazgeçmedim dilemekten. Bu yıl da herkese şifa, sağlık, sabır, bereket, kahkaha, eşitlik, huzur dolu bir 365 gün diliyorum. "Olmasa da olur! Seneyi de beklerim" diyen doğrulukta inatçı herkese sevgilerle…