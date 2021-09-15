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Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarından yararlanmak için elektronik başvuru yapılabilecek - Son Dakika

Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarından yararlanmak için elektronik başvuru yapılabilecek

15.09.2021 08:27
Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarından yararlanmak için elektronik başvuru yapılabilecek, System.String[]

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun'un verdiği koruma hakkından yararlanmak isteyenlere, elektronik ortamda başvuru imkanı tanındı.

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun'un verdiği koruma hakkından yararlanmak isteyenlere, elektronik ortamda başvuru imkanı tanındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Değişikliğe göre, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun'un verdiği koruma hakkından yararlanmak için çeşit sahibi, gerekli bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile fiziki olarak veya elektronik ortamda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvuracak. Başvuru formu ve eklerinde imzalanması gereken belgeler ıslak veya elektronik imzayla imzalanacak. Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenecek.

Gazete, Tarım, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarından yararlanmak için elektronik başvuru yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarından yararlanmak için elektronik başvuru yapılabilecek - Son Dakika
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