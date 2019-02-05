Son Dakika Haberleri: Yeni BM Görevlisi Sana'ya Ulaştı

Yeni BM Görevlisi Sana'ya Ulaştı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, göreve başladığından bu yana ilk kez Yemen'in Sana kentine geldi.

Yeni BM Görevlisi Sana'ya Ulaştı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, göreve başladığından bu yana ilk kez Yemen'in Sana kentine geldi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hollandalı General Patrick Cammaert'ın yerine atanan Lollesgaard beraberindeki ekiple, Husilerin kontrolü altındaki Sana Havalimanı'nda indi.


Ürdün'ün başkenti Amman'dan gelen Lollesgaard'ın Sana'da temaslarda bulunacağı öğrenildi.


BM tarafından General Cammaert'ın yerine atanan Lollesgaard, Yemenli taraflar arasında imzalanan Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasının denetlenmesi için görevlendirilmişti.


Stockholm Anlaşması


BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.


Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.


BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetiminde yürütülen söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki bir komite oluşturulmasına karar verilmiş, komitenin başkanlığına Cammaert getirilmişti.

Hollandalı General Patrick Cammaert'in bir süre önce Husilerin engellemeleri nedeniyle istifa ettiği öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı

Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni BM Görevlisi Sana'ya Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]