Yeni Bmw 1 Serisi Daha Güçlü Bir Motor ile Gelecek

CARMEDYA - BMW, yeni 1 Serisi için çalışmalarına devam ediyor. Testleri süren model daha güçlü bir motor ile gelecek.







BMW'nin yeni 1 Serisi modeli testlerine devam ediyor. Baştan

aşağı kamuflajlı olarak testlerine devam eden model, tasarımın yanında

performansıyla da adından söz ettirecek. Çünkü yeni modelde güçlü bir ünite

geliyor. Bu yeni ünitenin 2.0 litrelik dört silindirli bir motor olması

bekleniyor. Bu motorun 301 HP güç değerine sahip olması planlanıyor. M135i xDrive

modelinde bu seçeneğin gelmesi beklenirken, bu değerler ile modelin

Mercedes-AMG a35 modeli ile güçlerinin aynı olması dikkatlerden kaçmadı.







Daha sportif



Tasarımda ise daha keskin hatlar kullanılmış. Model bu

haliyle önceki versiyondan daha dinamik görünüyor. Ek olarak daha çok sportif

ayrıntının burada yer aldığının da altını çizmek gerek. Bunlar arasında çift

çıkışlı egzoz boruları ve daha büyük jantlar yer alıyor.



