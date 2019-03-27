Son Dakika Haberleri: Yeni Bmw 1 Serisi Daha Güçlü Bir Motor ile Gelecek

Yeni Bmw 1 Serisi Daha Güçlü Bir Motor ile Gelecek

37 dakika önce

CARMEDYA – BMW, yeni 1 Serisi için çalışmalarına devam ediyor. Testleri süren model daha güçlü bir motor ile gelecek. BMW’nin yeni 1 Serisi modeli testlerine devam ediyor. Baştan aşağı kamuflajlı olarak testlerine devam eden model, tasarımın yanında performansıyla da adından söz ettirecek. Çünkü yeni modelde güçlü bir ünite geliyor. Bu yeni ünitenin 2.0 litrelik dört...The post Yeni BMW 1 Serisi daha güçlü bir motor ile gelecek appeared first on Carmedya.

Yeni Bmw 1 Serisi Daha Güçlü Bir Motor ile Gelecek, System.String[]
CARMEDYA - BMW, yeni 1 Serisi için çalışmalarına devam ediyor. Testleri süren model daha güçlü bir motor ile gelecek.



BMW'nin yeni 1 Serisi modeli testlerine devam ediyor. Baştan
aşağı kamuflajlı olarak testlerine devam eden model, tasarımın yanında
performansıyla da adından söz ettirecek. Çünkü yeni modelde güçlü bir ünite
geliyor. Bu yeni ünitenin 2.0 litrelik dört silindirli bir motor olması
bekleniyor. Bu motorun 301 HP güç değerine sahip olması planlanıyor. M135i xDrive
modelinde bu seçeneğin gelmesi beklenirken, bu değerler ile modelin
Mercedes-AMG a35 modeli ile güçlerinin aynı olması dikkatlerden kaçmadı.



Daha sportif

Tasarımda ise daha keskin hatlar kullanılmış. Model bu
haliyle önceki versiyondan daha dinamik görünüyor. Ek olarak daha çok sportif
ayrıntının burada yer aldığının da altını çizmek gerek. Bunlar arasında çift
çıkışlı egzoz boruları ve daha büyük jantlar yer alıyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:05 

HP, Mercedes, Otomobil
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