Yeni BMW 1 Serisi Türkiye'de 233 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla

Yeni BMW 1 Serisi Türkiye'de

BMW'nin kompakt sınıftaki temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi 233 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu



Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, kompakt sınıftaki en sportif temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu. 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan Yeni BMW 1 Serisi, her iki versiyonda da Sportline ve M sport olmak üzere iki farklı tasarım ve ilave olarak Executive donanım paketi ile tercih edilebiliyor. 7 ileri Steptronik otomatik şanzımanın tüm motor ve donanım seçeneklerinde standart olarak sunulduğu üçüncü nesil BMW 1 Serisi, 233 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla yollarla buluşuyor. Birinci ve ikinci jenerasyonları ile bugüne kadar 2.4 milyon adetten fazla üretilen Yeni BMW 1 Serisi, kompakt sınıfta benzeri görülmemişbir dinamik sürüş karakteri sergiliyor. BMW'nin genlerinde yer alan tüm temel sürüş dinamiği bileşenlerinin ve kontrol sistemlerinin entegrasyonu, Yeni BMW 1 Serisi'nin her koşulda üstün yol tutuş kabiliyeti sunmasını sağlıyor.



Önden çekişli sürüş mimarisi.

BMW Group'un önden çekişli otomobiller konusunda uzun yıllardır edindiği tecrübeyi son 5 yılda geliştirdiği en yeni BMW önden çekişli sürüş mimarisiyle aktardığı son otomobil olan Yeni BMW 1 Serisi, bu sayede boyutlarında küçük farklılıklar olmasına rağmen, öncüsüne göre çok daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni BMW 1 Serisi, öncüsünden on milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre daha yüksek tasarlandı. Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi36 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre arttı. Bagaj bölümüne artık çok daha kolay bir şekilde erişim sağlanırken, hacmi de 20 litre artışla 380 litreye ulaştı. Elektrikli bagaj kapağına da ilk kez opsiyonel donanımlar arasında yer veren Yeni BMW 1 Serisi'nin arka koltukları yatırıldığı takdirde bagaj hacmi 1.200 litreye kadar çıkıyor.



Böbrekler birleşti.

BMW'nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da BMW 1 Serisi'nde ilk kez yeni jenerasyonda birleşiyor. Yeni 1 Serisi'nde çok daha büyük ve tek bir parça gibi algılanacak şekilde tasarlanan ön ızgara; BMW'nin yeni tasarım yorumunu yansıtıyor. Yepyeni BMW 1 Serisi'nin köpekbalığı burnu; yükselen omuz çizgisi ve geleneksel Hofmeister kıvrımının C sütununda yükselen ince pencere çizgisi dikkat çekiyor.



İç mekanda yeni standartlar.

İç mekan kalitesini en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 1 Serisi'nde, ilk kez elektrikli panoramik cam tavan seçeneği de sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi detayların buluştuğu geniş iç mekana ferahlık hissi katan panoramik cam tavanın yanı sıra; aydınlatmalı iç mekan kaplamaları da Yeni BMW 1 Serisi'nin premium hissini artırıyor. LED aydınlatmalar, altı farklı renk seçeneği ile yarı saydam efektler oluşturarak iç mekandaki atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor. Isıtma ve iklim fonksiyonları için gruplandırılmış kontrol düğmeleri ve çeşitli sürüş fonksiyonları; kullanım kolaylığı sağlarken, akıllı telefonlar için Kablosuz Şarj seçeneğine sahip fonksiyonel saklama gözü gibi ilkleri ek konfor ve kolaylık sağlıyor.



Benzinli ve dizel EfficientDynamics motor seçenekleri.

Yeni BMW 1 Serisi biri benzinli diğeri dizel olmak üzere 3 silindirli iki farklı motor seçeneğine sahip. BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyeleri olan bu verimli motorların ilkini 116 bg güç üreten 116d oluşturuyor. 0'dan 100'e 10.1 saniyede ulaşan otomobil 270 Nm tork sağlıyor ve 4.6 litreye kadar düşen karma yakıt tüketimine sahip. 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 5.9 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm üreterek 0'dan 100'e 8.5 saniyede ulaşıyor. Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri vitesli çift kavramalı Steptronic şanzıman standart olarak sunuluyor. Ayrıca özel sipariş üzerine Türkiye'ye getirilebilecek BMW'nin en yeni dört çeker sistemine sahip benzinli M135i xDrive modeli, 306 bg motor gücü ve ürettiği 450 Nm tork ile Yeni BMW 1 Serisi'nde performans tutkunlarına benzersiz bir sürüş keyfi sunuyor.



Üst sınıftan gelen güvenlik sistemleri.

Yenilikçi sürüş destek sistemleri Yeni BMW 1 Serisi ile kompakt sınıfta ilk kez sunuluyor. Söz konusu sisteme bağlı olarak, radar ve ultrasonik sensörler tarafından toplanan kamera görüntüleri ve veriler; aracın çevresini izlemek ve sürücüyü tehlikelere karşı uyarmak veya doğru frenleme ve yönlendirme ile kaza riskini en aza indirmek için kullanılıyor. Standart donanım kapsamında yer alan güvenlik sistemi; sürücüyü bisikletlilerin mevcudiyeti konusunda uyarırken, şehir içinde fren fonksiyonlu çarpışma ve yaya uyarı sistemini de içeriyor. Ayrıca 70 ila 210 km/ s arasında çalışan aktif şerit dönüşlerine sahip Şeritten Ayrılma Uyarısı, Şerit Değiştirme Uyarısı; Arka Çarpışma Uyarısı ve Çapraz Trafik Uyarısı özelliklerine sahip Sürüş Asistanı, Yeni BMW 1 Serisinde standart olarak sunuluyor.



Geri Gidiş Asistanı da Standart Donanımda.

Yeni BMW 1 Serisi'nde Park Mesafe Kontrolü (PDC); geri görüş kamerası ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı da standart donanım kapsamında yer alacak. Ayrıca ilk kez Yeni BMW 3 Serisi'nde tanıtılan 'Geri Gidiş Asistanı' da Yeni BMW 1 Serisi'ndestandart olarak sunulacak. Direksiyon hareketlerini kaydeden geri gidiş asistanı; daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolaylıkla çıkarabiliyor.