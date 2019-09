CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv Premium, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yollarla buluşan Yeni BMW 3 Serisi'ni uzun dönem kiralama avantajı ile sunuyor.







Yeni BMW 3 Serisi; MTV, bakım, yol yardım, sigorta ve kasko hizmetlerinin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, aylık 8.950 TL + KDV'den başlayan avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor.



Borusan Otomotiv Premium'un Yeni BMW 3 Serisi için sunduğu 24, 36 ya da 47 ay süreli uzun dönem kiralama fırsatı kapsamında istenilen renk ve donanımdaki otomobil seçilebiliyor.



Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.



The post Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı appeared first on Carmedya.