Son Dakika Haberleri: Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı
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Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı

6 dakika önce

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, Türkiye’de geçtiğimiz günlerde yollarla buluşan Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama avantajı ile sunuyor. Yeni BMW 3 Serisi; MTV, bakım, yol yardım, sigorta ve kasko hizmetlerinin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, aylık 8.950 TL + KDV’den başlayan avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor. Borusan Otomotiv Premium’un Yeni BMW 3 Serisi için...The post Yeni BMW 3 Serisi’ne kiralama avantajı appeared first on Carmedya.

Yeni BMW 3 Serisi'ne kiralama avantajı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv Premium, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yollarla buluşan Yeni BMW 3 Serisi'ni uzun dönem kiralama avantajı ile sunuyor.



Yeni BMW 3 Serisi; MTV, bakım, yol yardım, sigorta ve kasko hizmetlerinin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, aylık 8.950 TL + KDV'den başlayan avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor.


Borusan Otomotiv Premium'un Yeni BMW 3 Serisi için sunduğu 24, 36 ya da 47 ay süreli uzun dönem kiralama fırsatı kapsamında istenilen renk ve donanımdaki otomobil seçilebiliyor.


Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.


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Borusan Otomotiv, Sigorta, Türkiye, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54 
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