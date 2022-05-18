Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!

BMW, 3 Serisi yeni güncellemeler ile yoluna devam ediyor. Yapılan yenileme çalışması ile yeni farlara kavuşan araç yeni renk ve jant seçeneklerine kavuşmuş. Bunların yanı sıra iç bölümde de önemli gelişmeler kaydeden yeni 3 Serisi'nin teknolojik anlamda da önemli adımlar attığı görülüyor.

BWM 3 Serisi'nin yeni yüzüne merhaba!

Güncellenen modelde tasarım açısından en büyük değişiklik ön kısımda yer alıyor. Yeni model, markanın Çin pazarı için tanıttığı i3 modelini andıran farlara ev sahipliği yapıyor. Daha ince bir yapıya kavuşan farların alt kısmındaki girinti çıkıntılara da veda ediyoruz. Marka ile bütünleşen 'Angel' LED farlar ise yerini bumerang formlu türevlerine bırakıyor.

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3 Serisi'nin BMW'nin yeni devasa ön ızgara felsefesine direnmesi mutluluk verici. Daha geleneksel böbrek ızgaralar ile yoluna devam eden araçta bu bölüm de çeşitli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. Ön ve arka tamponlar da yenilenme ile daha sportif bir görünüm sunuyor. Agresif görünüm bundan böyle standart olarak sunulacak siyah kaplamalarla da destekleniyor. Parlak alüminyum detaylar ise opsiyon listesindeki yerini alıyor.









Modelin dış bölümünde yer alan diğer değişiklikler arasında yeni renk ve jant seçenekleri bulunuyor. Gökdelen Grisi adı verilen yeni renk güncelleme ile seçenekler arasında eklenirken M Sport paketi ile Brooklyn Grisi de tercih edilebilecek.

Yeni BMW 3 Serisi iç mekanda önemli değişiklikleri barındırıyor. Güncelleme ile birlikte kavisli ekrana kavuşan 3 Serisi'nde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranı bulunuyor. Bu ekran ile BMW'nin yeni modellerine ayak uyduran araç ayrıca markanın en yeni iDrive sistemine de sahip olacak. BMW Akıllı Kişisel Asistan'ın artık birçok sesli komutu algılayabildiği belirtiliyor.





2022 BMW 3 Serisi'nin motor seçeneklerinin ise değişmeden kaldığını görüyoruz. Tüm modeller 8 ileri otomatik şanzımanla sunulurken xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi de seçenekler arasında. Görünen o ki BMW 3 Serisi yoluna gelişerek devam ederken, başarılı tasarımını da koruyor.

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