Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri! - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!

18.05.2022 14:35
Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!

2022 BMW 3 Serisi, yeni yüzü ve teknolojileri ile birlikte tanıtıldı. İşte yenilenen BMW 3 Serisi'nin özellikleri.

BMW, 3 Serisi yeni güncellemeler ile yoluna devam ediyor. Yapılan yenileme çalışması ile yeni farlara kavuşan araç yeni renk ve jant seçeneklerine kavuşmuş. Bunların yanı sıra iç bölümde de önemli gelişmeler kaydeden yeni 3 Serisi'nin teknolojik anlamda da önemli adımlar attığı görülüyor.

BWM 3 Serisi'nin yeni yüzüne merhaba!

Güncellenen modelde tasarım açısından en büyük değişiklik ön kısımda yer alıyor. Yeni model, markanın Çin pazarı için tanıttığı i3 modelini andıran farlara ev sahipliği yapıyor. Daha ince bir yapıya kavuşan farların alt kısmındaki girinti çıkıntılara da veda ediyoruz. Marka ile bütünleşen 'Angel' LED farlar ise yerini bumerang formlu türevlerine bırakıyor.

BMW i3 Sedan 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri

3 Serisi'nin BMW'nin yeni devasa ön ızgara felsefesine direnmesi mutluluk verici. Daha geleneksel böbrek ızgaralar ile yoluna devam eden araçta bu bölüm de çeşitli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. Ön ve arka tamponlar da yenilenme ile daha sportif bir görünüm sunuyor. Agresif görünüm bundan böyle standart olarak sunulacak siyah kaplamalarla da destekleniyor. Parlak alüminyum detaylar ise opsiyon listesindeki yerini alıyor.

  • Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!
  • Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!
  • Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!
  • Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!

Modelin dış bölümünde yer alan diğer değişiklikler arasında yeni renk ve jant seçenekleri bulunuyor. Gökdelen Grisi adı verilen yeni renk güncelleme ile seçenekler arasında eklenirken M Sport paketi ile Brooklyn Grisi de tercih edilebilecek.

Yeni BMW 3 Serisi iç mekanda önemli değişiklikleri barındırıyor. Güncelleme ile birlikte kavisli ekrana kavuşan 3 Serisi'nde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranı bulunuyor. Bu ekran ile BMW'nin yeni modellerine ayak uyduran araç ayrıca markanın en yeni iDrive sistemine de sahip olacak. BMW Akıllı Kişisel Asistan'ın artık birçok sesli komutu algılayabildiği belirtiliyor.

  • Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!
  • Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri!

2022 BMW 3 Serisi'nin motor seçeneklerinin ise değişmeden kaldığını görüyoruz. Tüm modeller 8 ileri otomatik şanzımanla sunulurken xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi de seçenekler arasında. Görünen o ki BMW 3 Serisi yoluna gelişerek devam ederken, başarılı tasarımını da koruyor.

Peki siz yeni BMW 3 Serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri! - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:33:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement