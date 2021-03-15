Yeni BMW M3 Competition Sedan ve M4 Competition Coupé Türkiye'de - Son Dakika

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve M4 Competition Coupé Türkiye'de

15.03.2021 21:24
Yeni BMW M3 Competition Sedan ve M4 Competition Coupé Türkiye'de, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yüksek performanslı modelleri Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé Türkiye’de yollara çıkıyor.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin yüksek performanslı modelleri Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé Türkiye'de yollara çıkıyor.

Sınırlı sayıda satışa sunulan her iki modelden Yeni BMW M3 Competition Sedan 2 milyon 350 bin TL, Yeni BMW M4 Competition Coupé ise 2 milyon 400bin TL'den başlayan fiyatlarla performans tutkunlarını bekliyor.

Her iki model de 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşuyor. Arkadan itiş seçenekleriyle sürüş keyfini yükselten modellerin kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 510 HP yüksek performanslı BMW M TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motoru ve motor sporlarından uyarlanan çeşitli hareketli ve yürüyen aksam teknolojilerini içeriyor.

İki model de 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0'dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

Otomobillerde Adaptif M süspansiyon standart olarak yer alıyor. Yol tutuş performansını artıran diğer özellikler arasında M Servotronic direksiyon ve M Çekiş Kontrolü ile standart olarak tercih edilebilen M Drive Professional paketi bulunuyor. Tamamen yeni M Çekiş Kontrolü ile sürücüler aracın kontrollü bir şekilde kayması için müdahale eşiğini belirleyebiliyor.

Önde altı pistonlu kaliperler ve 380 mm diskler ile arkada 370 mm diskleri kavrayan tek pistonlu kaliperler araçların güvenli bir duruş mesafesinin yakalanmasına olanak sağlıyor.

Tek düğme ile en uygun sürüş deneyimi

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé 'nin orta konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca, gösterge paneli ve BMW Head-Up Display'deki ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile ayarlamak mümkün oluyor. ROAD ve SPORT modlarının yanı sıra, M Drive Professional özelliğiyle TRACK modu da eklenebiliyor.

Tasarım

Modeller, etkileyici performans özelliklerinin yanı sıra, dış tasarımda motor sporlarından ilham alan çizgileri geçmişinden gelen nostaljik detaylarla birleşiyor. Ön tamponda cesur tasarımıyla dikkat çeken Böbrek Izgara'lar, bal peteği şeklindeki büyük hava girişleriyle çevreleniyor. Ayrıca sportif marşpiyerler, aerodinamik yan aynalar, daha agresif bir arka tampon, siyah arka difüzör ve dört çıkışlı egzoz sistemi yüksek performansı vurgulayan özellikler arasında yer alıyor.

Spor direksiyon simidi ve kırmızı renkli start/stop düğmeleriyle Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé sürücülere sıra dışı bir his yaşatırken, direksiyon üzerindeki vites değiştirmeye yarayan kulakçıklar arzu edilen kontrol deneyimine imkan sağlıyor.

BMW Live Cockpit Professional

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé'de BMW Live Cockpit Professional'ın bir parçası olan 12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.

Her iki modelde de Şehir içi Fren Fonksiyonu, kör nokta uyarılı Şerit Değiştirme Asistanı, aktif yandan çarpışma korumalı Şeritte Tutma Yardımı gibi ileri teknoloji fonksiyonları kapsayan Sürüş Asistanı Professional ile 360 derecelik Çevre Kontrol Sistemi, Park yardımcısı ve Geri Sürüş Asistanını içeren Park Asistanı Plus donanımları standart olarak sunuluyor.

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve M4 Competition Coupé Türkiye'de

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yeni BMW M3 Competition Sedan ve M4 Competition Coupé Türkiye'de - Son Dakika


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