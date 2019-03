Yeni Bordo Bereliler Yeminlerini Etti

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamlayan 413 kursiyer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin katıldığı törenle bordo berelerini taktı.

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamlayan 413 kursiyer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin katıldığı törenle bordo berelerini taktı. Törende konuşan Bakan Akar, "İdlib'deki faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Rusya ile temaslarımız sürüyor. Sahada ilgili komutan arkadaşlarım, karargahlarda ilgili personel, gerektiğinde de bakanlar düzeyinde bizler, Rusya ile gerekli konuşmaları yapmak suretiyle ateşkes ihlallerinin önlenerek ateşkesin korunmasına yönelik çalışıyoruz." dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, kurs birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren personel ile Kosova'dan gelen misafir askeri personelin brövelerinin Bakan Akar ve komutanlar tarafından verilmesinin ardından diğer kursiyerlerin bröveleri eğitmenleri tarafından takıldı.



"Şahit timi"nin salondaki yerini almasının ardından kursiyerler Özel Kuvvetler Yemini etti. Kursiyerler daha sonra bordo berelerini taktı. Törende konuşan Akar, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısı ile ilgili, "Bu olayın münferit bir olay olmadığını, ırkçı, örgütlü bir terör olay olduğunu görmemiz lazım. Eldeki veriler buna doğru götürüyor. Kesin olmamakla birlikte bu konuda bilgiler geldikçe bu şüphelerin kuvvetlendiğini hep birlikte görüyoruz." şeklinde konuştu.



İçinde bulunulan ortamın kritik olduğuna dikkat çeken Akar, "Türk, Müslüman düşmanlığının ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının artığını hep beraber müşahede ediyoruz." ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ata yadigarı olan 780 bin kilometrekarelik vatan toprakları ile 462 bin kilometrekarelik mavi vatan ve semaların korunmasını namus borcu olarak gördüklerini belirten Akar, "Ölürsem şehit, kalırsan gazi anlayışı içinde yapmamız gereken ne varsa hepsini ciddiyet, samimiyetle en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Türkiye'nin çevresindeki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkati çeken Akar şunları kaydetti: "Bunlara karşı dikkatli, hazırlıklı olmamız lazım. Bize düşen ne ise bunu en iyi şekilde yapabilecek durumda olmamız lazım."



Bakan Akar, terörle mücadelenin yeni safhasının 24 Temmuz 2015'te başladığını, gelinen noktada bölücü terör örgütü mensuplarının "girilemez" dediği alanlara girildiğini, "ulaşılamaz" dediği bölgelere ulaşıldığını belirterek, bu dönemde büyük kahramanlıkların gösterildiğini vurguladı. Çukur operasyonlarıyla teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü hatırlatan Akar, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin akamete uğratılmasının hemen arından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.



Operasyonların ardından temizlenen bölgelerdeki 315 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü dile getiren Akar, TSK'nın sadece askeri değerleriyle değil, insani değerleriyle de dünyaya örnek olduğunu belirtti. Yapılan operasyonlardaki en büyük başarının şehit ve gazilere ait olduğunu aktaran Akar, "Şehitlerimizin, gazilerinin kanlarını yerde bırakmadık, onların sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı. İdlib'de 4 milyon insanın güvenliğinin sağlanması, onların rahat huzuru ve yeni bir trajedinin yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi: "İdlib'deki faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Rusya ile temaslarımız sürüyor. Sahada ilgili komutan arkadaşlarım, karargahlarda ilgili personel, gerektiğinde de bakanlar düzeyinde bizler, Rusya ile gerekli konuşmaları yapmak suretiyle ateşkes ihlallerinin önlenerek ateşkesin korunmasına yönelik çalışıyoruz. Buradaki insanların rahat ve huzur içinde yaşaması için çaba harcıyoruz."



"Fırat'ın doğusunda, Münbiç'te ciddi belirsizlikler var"



Fırat'ın batısına yönelik operasyonlarla kontrolün sağlandığını ancak olabilecek olumsuzluklara karşı da gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Akar, "Fırat'ın doğusunda, Münbiç'te ciddi belirsizlikler var. Münbiç de bize daha önce verilen sözler çerçevesinde yapılması gereken hareketler var. Bunlar şu ana kadar yapılmadı. Bunu her seferinde muhataplarımıza hatırlatıyoruz." diye konuştu.



Bu konudaki planlama çalışmalarının en ince ayrıntılarına kadar sürdüğüne dikkat çeken Akar, "Fırat'ın doğusu büyük çoğunluğu Arap kardeşlerimizin yaşadığı bölgeler. PKK/YPG'li teröristler buraya geldiler köylere, kasabalara çöktüler. İnsanlara her türlü ezayı, cefayı yapıyorlar. İnsanlara kadın, yaşlı çocuk demeden her türlü baskı, zulmü yapıyorlar." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası ve ikili anlaşmalardaki taahhütlerinin arkasında olduğunu kaydeden Akar, şunları kaydetti: "Ancak burada bize karşı bir tehdidin, tehlikenin oluşmasına, ilerleyen zamanlarda da bunun gelişmesine ve başımıza bela olmasına göz yummayacağımızı söylüyoruz. Komşumuz olan bu bölgede oldu bittiye göz yummayacağımızı, izin vermeyeceğimizi bütün dünyaya söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Barışçıl yollarla, diyalogla problemlerin çözülmesini arzu etmekle birlikte gerektiğinde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde milli planlarımızı da uygulayabileceğimizi bütün dünyaya bildirdik."



Terörle mücadele



Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"TSK'nın görevi 82 milyonun birlik, bütünlüğü, güvenliğini sağlamak, 780 bin kilometrekarelik vatanımızı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak, kollamaktır. Bazı alçaklar, hainler birtakım çarpıtmalarla, fitneyle milletin içine fesat sokmaya çalışıyor. Sakın ola bu konuda kimse hata yapmasın. Biz biriz, bütünüz, kardeşiz, 82 milyon Türkiye'yiz. Bizim tek hedefimiz teröristler."



Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin ise "Doğu'da, Güneydoğu'da, Irak'ın kuzeyinde artan tempoda devam ediyor, edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlar devam edecek. Terör örgütünün sözde liderleri, üsteki alçaklar anladı, kaçacak delik arıyorlar, aşağıdakilerin de bunu bir an önce anlayacağını umuyoruz."



413 kursiyer bordo bere takmaya hak kazandı



Yoğun geçen 32 haftalık eğitimin ardından 413 kursiyer bordo bere takmaya hak kazandı. Fiziki ve psikolojik sınırların zorlandığı eğitimlerde her gün bir öncekinden daha zorlu geçti.



Kurs süresince her türlü zorlu arazi şartları ile olumsuz hava koşullarına göğüs geren kursiyerler, havada, karada ve denizde TSK'nın öncüleri olabilmeye hak kazanmak için çalıştı.



Başlayanlardan ancak yarısının tamamlayabildiği kurs, dünyanın en saygın ve zorlu eğitimleri arasında yer alıyor. - ANKARA

