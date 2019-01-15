Son Dakika Haberleri: Yeni Boyut Konutları Sakinleri Tapularını Aldı

Yeni Boyut Konutları Sakinleri Tapularını Aldı

56 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin İlkyerleşim Mahallesi'nde bulunan Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularına kavuştu.

Yeni Boyut Konutları Sakinleri Tapularını Aldı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin İlkyerleşim Mahallesi'nde bulunan Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularına kavuştu.

Yapımı tamamlanan ancak bürokratik engeller nedeniyle yıllardır iskan bekleyen sitenin yardımına Yenimahalle Belediyesi koştu. 16 blok, 188 haneden oluşan ve 12 senedir iskansız durumda bulunan Yeni Boyut Konutları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın sayesinde tapulandı.

Konut sahipleri, Batıkent Meydan AVM içerisinde bulunan Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tapu teslim töreniyle, Başkan Yaşar'ın elinden tapu belgelerini aldı. Başkan Yaşar ise vatandaşlara "Şimdiye kadar bu dairelerin sahibi değildiniz. Bugün ev sahibi oldunuz. Dairenizde ailenizle birlikte huzur ve mutlu bir yaşam diliyorum. Yenimahalle'de hiçbir vatandaşımızın siyasi görüşüne, mezhebine, ırkına bakmadan, her ilçe sakinin görüşüne saygı duyarak bütün mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Ben Cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan eşit yurttaşlık bilincine inanıyorum. Göreve geldiğim günden beri sizlerin huzuru ve mutluluğu için çalışıyorum. Bugün sizlerin mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum" diye konuştu.

"Aslında ev sahibi değildik"

Konut sahipleri, Batıkent Meydan AVM içerisinde bulunan Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tapu teslim töreniyle, Başkan Yaşar'ın elinden tapu belgelerini aldı.

Mutlulukları gözlerinden okunan ev sahipleri, Yaşar'a "Sizden Allah razı olsun" diyerek minnettarlıklarını dile getirdi. Evlerinin tapusuz olmasından dolayı "Aslında ev sahibi değildik" diyen konut sakinleri, "Tapumuz bugün elimize geçti. Artık evimiz var. Tapusuz ev hiçbir zaman sizin değildir. Tapusu olmayan evi ipotek gösterip kredi bile çekemiyorsunuz. Tapularımızı aldığımız için çok mutluyuz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

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